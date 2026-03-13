Samsung telefonlara uydu destekli uygulama listesi geliyor

Uydu destekli uygulama listesi geliyor
Samsung telefonlarda uydu bağlantısını destekleyen uygulamaları gösteren yeni bir seçenek ortaya çıktı. X platformunda paylaşılan bir ekran görüntüsüne göre cihazlarda "Telefonunuzda uydu bağlantısına hazır uygulamalar" başlığı altında yeni bir menü yer alıyor. Bu bölümde, telefonda yüklü olan ve uydu bağlantısıyla çalışabilen uygulamalar listeleniyor.
Şimdilik, yeni menünün tüm uydu destekli uygulamaları göstermediğini belirtelim. Sistem yalnızca cihazda yüklü olan ve uydu bağlantısı ile çalışabilen uygulamaları listeliyor. Menüye erişmek içinse Ayarlar > Bağlantılar > Uydu ağları yolunun izlenmesi gerekecek. Bu bölümde telefonda yüklü uygulamalar arasında uydu bağlantısı desteği sunanlar görüntülenebiliyor.
Ayrıca ayarlarda görünen uygulamaların gerçekten uydu üzerinden çalışabilmesi operatör altyapısına da bağlı. Örneğin T-Mobile tarafından sunulan T-Satellite hizmeti, uydu üzerinden normal veri bağlantısına benzer bir kullanım sunabiliyor. Buna karşılık Verizon gibi bazı operatörler uydu bağlantısını yalnızca acil SOS ve mesajlaşma gibi sınırlı özelliklerle sunuyor. Bu nedenle Samsung'un gösterdiği liste teorik olarak desteklenen uygulamaları ifade ediyor.
