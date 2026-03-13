    Samsung telefonlara uydu destekli uygulama listesi geliyor

    Samsung, Galaxy telefonlarda uydu bağlantısını destekleyen uygulamaları gösteren yeni bir menü sunmaya başladı. Böylece kullanıcılar hangi uygulamaların uydu üzerinden çalıştığını görebiliyor.

    Akıllı telefonlarda uydu bağlantısı son yıllarda giderek daha fazla önem kazanan özelliklerden biri haline geldi. İlk olarak Apple tarafından sunulan bu teknoloji, zamanla farklı üreticilerin cihazlarında da yer almaya başladı. Samsung ise uydu iletişimi desteğini ilk olarak Galaxy S25 serisiyle kullanıma sundu ve ardından Galaxy S26 serisinde bu özelliği daha da genişletti.

    Uydu destekli uygulama listesi geliyor

    Samsung telefonlarda uydu bağlantısını destekleyen uygulamaları gösteren yeni bir seçenek ortaya çıktı. X platformunda paylaşılan bir ekran görüntüsüne göre cihazlarda "Telefonunuzda uydu bağlantısına hazır uygulamalar" başlığı altında yeni bir menü yer alıyor. Bu bölümde, telefonda yüklü olan ve uydu bağlantısıyla çalışabilen uygulamalar listeleniyor.

    Paylaşılan ekran görüntüsünde listelenen uygulamalar arasında WhatsApp, X, Google Messages, Google Maps ve Facebook Messenger bulunuyor. Ayrıca Samsung Health ve Samsung Weather gibi Samsung uygulamalarının da uydu bağlantısı ile çalışabileceğini görüyoruz. Bunun yanında listede sistem tarafında da bazı servisler yer alıyor.

    Şimdilik, yeni menünün tüm uydu destekli uygulamaları göstermediğini belirtelim. Sistem yalnızca cihazda yüklü olan ve uydu bağlantısı ile çalışabilen uygulamaları listeliyor. Menüye erişmek içinse Ayarlar > Bağlantılar > Uydu ağları yolunun izlenmesi gerekecek. Bu bölümde telefonda yüklü uygulamalar arasında uydu bağlantısı desteği sunanlar görüntülenebiliyor.

    Ayrıca ayarlarda görünen uygulamaların gerçekten uydu üzerinden çalışabilmesi operatör altyapısına da bağlı. Örneğin T-Mobile tarafından sunulan T-Satellite hizmeti, uydu üzerinden normal veri bağlantısına benzer bir kullanım sunabiliyor. Buna karşılık Verizon gibi bazı operatörler uydu bağlantısını yalnızca acil SOS ve mesajlaşma gibi sınırlı özelliklerle sunuyor. Bu nedenle Samsung'un gösterdiği liste teorik olarak desteklenen uygulamaları ifade ediyor. 

