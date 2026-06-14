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    Samsung telefonlarda gizli kalmış 5 kullanışlı özellik

    Samsung telefonlar, kullanıcılara birçok farklı özellik sunuyor. Ancak bazı kullanışlı özellikler gözden kaçabiliyor. Bu gözden kaçan ve kullanışlı olabilecek beş özelliği sizler için sıraladık.

    Samsung telefonlarda gizli kalmış 5 kullanışlı özellik Tam Boyutta Gör
    Samsung telefonlar, Android'in sunduklarının ötesine geçen sayısız özellik ve özelleştirme seçeneğiyle dikkat çekiyor. Ancak bazı kullanışlı özellikler gözden kaçabiliyor. Bu gözden kaçan ve kullanışlı olabilecek beş özelliği sizler için sıraladık.

    1. Edge Panel içindeki Pusula ve Cetvel

    Samsung telefonlarda gizli kalmış 5 kullanışlı özellik Tam Boyutta Gör
    Birçok kullanıcı Edge Panel'i yalnızca uygulama kısayolları için kullanırken, aslında burada oldukça pratik araçlar da bulunuyor. Ayarlar > Ekran > Edge Panelleri > Paneller bölümünden "Araçlar" panelini etkinleştirdiğinizde, telefonunuzun herhangi bir ekranında pusulaya erişebilirsiniz. Pusula yön bilgisinin yanı sıra mevcut koordinatlarınızı da gösterebiliyor.

    Aynı panelde bulunan üç nokta menüsünden "cetvel" seçeneğini açarak telefonun kenarını santimetre veya inç cinsinden ölçüm yapabilen bir cetvele dönüştürmek de mümkün. Bunun yanında bir "su terazisi" özelliği de yer alıyor.

    2. Kamera uygulamasındaki belge tarayıcı

    Samsung telefonlarda gizli kalmış 5 kullanışlı özellik Tam Boyutta Gör
    Pek çok kullanıcı belge taramak için üçüncü taraf uygulamalara yönelse de Samsung'un Kamera uygulaması içerisinde yerleşik bir belge tarayıcı bulunuyor. Kamera bir belgeyi algıladığında ekranda çıkan "Tara" düğmesine dokunarak hızlıca dijital kopya oluşturabiliyorsunuz.

    Tarama sonrasında belge köşelerini düzenlemek, filtre uygulamak ve görüntü kusurlarını düzeltmek de mümkün. Taranan belgeler hem görüntü hem de PDF formatında kaydedilebiliyor.

    Samsung'un çok sayfalı tarama ve gelişmiş düzenleme özelliklerinin şu an için yalnızca Galaxy S26 serisine özel olduğu belirtiliyor. Diğer Galaxy modellerinde ise tek sayfalık tarama desteği bulunuyor.

    3. Wi-Fi sinyal analiz aracı

    Samsung telefonlarda gizli kalmış 5 kullanışlı özellik Tam Boyutta Gör
    Evdeki Wi-Fi performansını artırmak isteyenler için Samsung telefonlarda gizlenmiş bir ağ analiz aracı bulunuyor. Ayarlar'dan Wi-Fi menüsüne girdikten sonra üç noktaya tıklayıp "Intelligent Wi-Fi" bölümünde yer alan "Connectivity Labs" menüsüne tıklayın. Buradaki "Home Wi-Fi Inspection" özelliği sayesinde ev içerisinde dolaşarak sinyal gücünü gerçek zamanlı olarak ölçebilir ve kapsama alanını harita üzerinde görebilirsiniz. Araç ayrıca birden fazla Wi-Fi ağını aynı anda analiz ederek farklı frekans bantlarının performansını karşılaştırmanıza da olanak tanıyor.

    4. Bixby Vision ile nesne ve renk tanıma

    Samsung telefonlarda gizli kalmış 5 kullanışlı özellik Tam Boyutta Gör
    Samsung'un uzun süredir geliştirdiği Bixby Vision, çoğu kullanıcının farkında olmadığı bazı işlevler sunuyor. Kamera uygulamasındaki "Diğer" sekmesinden veya doğrudan Bixby Vision uygulamasından erişilebilen sistem, kamerayı herhangi bir nesneye doğrulttuğunuzda bunun ne olduğunu anında tespit edebiliyor.

    Bunun yanında renk algılama özelliği nesnelerin renklerini belirleyebiliyor. Özellikle küçük yazıları okumakta zorlanan kullanıcılar için sunulan Metin Okuyucu aracı ise ürün etiketleri veya fişler üzerindeki ince yazıları daha rahat görüntülemeye yardımcı oluyor.

    5. Telefonu ölçüm aletine dönüştüren Quick Measure

    Samsung telefonlarda gizli kalmış 5 kullanışlı özellik Tam Boyutta Gör
    Samsung'un Galaxy Store üzerinden indirilebilen Quick Measure uygulaması, artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak mesafe ve boyut ölçümleri yapabiliyor.

    Uygulama, nesnelerin uzaklığını, uzunluğunu, genişliğini ve yüzey alanını hesaplayabiliyor. Otomatik olarak tanımlanamayan nesneler için ise kullanıcı başlangıç ve bitiş noktalarını manuel olarak seçerek ölçüm yapabiliyor. Her ne kadar profesyonel ölçüm cihazlarının yerini tutmasa da mobilyaların bir alana sığıp sığmayacağını kontrol etmek gibi günlük ihtiyaçlarda oldukça pratik bir çözüm sunuyor.

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