Samsung telefonlarda gizli kalmış 5 kullanışlı özellik

Aynı panelde bulunan üç nokta menüsünden "cetvel" seçeneğini açarak telefonun kenarını santimetre veya inç cinsinden ölçüm yapabilen bir cetvele dönüştürmek de mümkün. Bunun yanında bir "su terazisi" özelliği de yer alıyor.
2. Kamera uygulamasındaki belge tarayıcı
Tarama sonrasında belge köşelerini düzenlemek, filtre uygulamak ve görüntü kusurlarını düzeltmek de mümkün. Taranan belgeler hem görüntü hem de PDF formatında kaydedilebiliyor.
Samsung'un çok sayfalı tarama ve gelişmiş düzenleme özelliklerinin şu an için yalnızca Galaxy S26 serisine özel olduğu belirtiliyor. Diğer Galaxy modellerinde ise tek sayfalık tarama desteği bulunuyor.
3. Wi-Fi sinyal analiz aracı
4. Bixby Vision ile nesne ve renk tanıma
Bunun yanında renk algılama özelliği nesnelerin renklerini belirleyebiliyor. Özellikle küçük yazıları okumakta zorlanan kullanıcılar için sunulan Metin Okuyucu aracı ise ürün etiketleri veya fişler üzerindeki ince yazıları daha rahat görüntülemeye yardımcı oluyor.
Uygulama, nesnelerin uzaklığını, uzunluğunu, genişliğini ve yüzey alanını hesaplayabiliyor. Otomatik olarak tanımlanamayan nesneler için ise kullanıcı başlangıç ve bitiş noktalarını manuel olarak seçerek ölçüm yapabiliyor. Her ne kadar profesyonel ölçüm cihazlarının yerini tutmasa da mobilyaların bir alana sığıp sığmayacağını kontrol etmek gibi günlük ihtiyaçlarda oldukça pratik bir çözüm sunuyor.