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    Samsung telefonlarda ilginç YouTube sorunu: Görüntü donuyor, ses geliyor!

    YouTube, Samsung telefonlarda düzgün çalışmıyor gibi görünüyor. Birçok kullanıcı, YouTube'dan çıkıp tekrar girdikten sonra videonun donduğunu ancak sesin gelmeye devam ettiğini bildiriyor.

    samsung telefon youtube donma ses var sorunu Tam Boyutta Gör
    Samsung telefon kullanıcıları, bazen Youtube videolarının donduğunu ancak sesin çalmaya devam ettiğini bildirmeye başladı. Sorun, Samsung’un en pahalı katlanır telefonu olan Galaxy Z Fold8 Ultra’da daha yaygın gibi görünüyor.

    Sorun genellikle video oynatılırken YouTube uygulamasından çıkıp tekrar uygulamaya dönüldüğünde ortaya çıkıyor. Video takılı kalırken, ses normal şekilde çalmaya devam ediyor. Bu, her zaman olmuyor.

    Şikayetlerin çoğu Galaxy Z Fold 8 Ultra kullanıcılarından geliyor. Ancak, Galaxy Z Fold8, Galaxy S26 Ultra gibi başka modelleri kullananlar da aynı sorunu yaşıyor.

    Samsung’dan henüz resmi açıklama gelmezken, YouTube sorununa neyin neden olduğu belli değil. Sorun YouTube uygulamasından veya Samsung'un telefon yazılımından kaynaklanıyor olabilir. Henüz kesin bir çözüm de yok.

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