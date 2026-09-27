Samsung telefonlarda ilginç YouTube sorunu: Görüntü donuyor, ses geliyor!

Sorun genellikle video oynatılırken YouTube uygulamasından çıkıp tekrar uygulamaya dönüldüğünde ortaya çıkıyor. Video takılı kalırken, ses normal şekilde çalmaya devam ediyor. Bu, her zaman olmuyor.
Şikayetlerin çoğu Galaxy Z Fold 8 Ultra kullanıcılarından geliyor. Ancak, Galaxy Z Fold8, Galaxy S26 Ultra gibi başka modelleri kullananlar da aynı sorunu yaşıyor.
Samsung’dan henüz resmi açıklama gelmezken, YouTube sorununa neyin neden olduğu belli değil. Sorun YouTube uygulamasından veya Samsung'un telefon yazılımından kaynaklanıyor olabilir. Henüz kesin bir çözüm de yok.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: