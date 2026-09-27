Samsung telefonlarda ilginç YouTube sorunu: Görüntü donuyor, ses geliyor!

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung telefon kullanıcıları, bazen Youtube videolarının donduğunu ancak sesin çalmaya devam ettiğini bildirmeye başladı. Sorun, Samsung’un en pahalı katlanır telefonu olan Galaxy Z Fold8 Ultra’da daha yaygın gibi görünüyor.

YouTube Premium fiyatları yeniden zamlanabilir 1 ay önce eklendi

Sorun genellikle video oynatılırken YouTube uygulamasından çıkıp tekrar uygulamaya dönüldüğünde ortaya çıkıyor. Video takılı kalırken, ses normal şekilde çalmaya devam ediyor. Bu, her zaman olmuyor.

Şikayetlerin çoğu Galaxy Z Fold 8 Ultra kullanıcılarından geliyor. Ancak, Galaxy Z Fold8, Galaxy S26 Ultra gibi başka modelleri kullananlar da aynı sorunu yaşıyor.

Samsung’dan henüz resmi açıklama gelmezken, YouTube sorununa neyin neden olduğu belli değil. Sorun YouTube uygulamasından veya Samsung'un telefon yazılımından kaynaklanıyor olabilir. Henüz kesin bir çözüm de yok.

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