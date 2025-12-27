Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, telefonlarında Çinli BOE'nin OLED panellerini kullanabilir

    Birkaç ay önce BOE ile yaşanan patent anlaşmazlığın sona ermesinin ardından, Samsung'un Çinli üreticiden tekrar mobil OLED paneller satın almayı değerlendirdiği belirtiliyor.

    Samsung, telefonlarında BOE'nin OLED panellerini kullanabilir Tam Boyutta Gör
    Bu yılın başlarında Samsung Display, Çinli BOE’ye karşı açtığı patent ihlali davasını kazandı. BOE’nin OLED panel geliştirmek için Samsung’a ait özel teknolojileri izinsiz kullandığının kanıtlanmasının ardından, ABD Federal Ticaret Komisyonu BOE ve bağlı şirketlerinin ABD’ye OLED panel sevkiyatını yasakladı. Ancak iki şirket arasındaki buzlar eriyor gibi görünüyor.

    Samsung ve BOE yöneticileri bir araya geldi

    Birkaç ay önce BOE ile yaşanan anlaşmazlığın sona ermesinin ardından, Samsung'un Çinli üreticiden tekrar mobil OLED paneller satın almayı değerlendirdiği konuşuluyor. DealSite’ın iddiasına göre, BOE Yönetim Kurulu Başkanı Chen Yanshun geçen hafta Samsung Electronics ofisini ziyaret etti ve Samsung DX Başkanı TM Roh ile Samsung’un TV bölümünün başındaki isim Yong Seok-woo dahil üst düzey yöneticilerle bir araya geldi.

    Bu görüşmede, BOE’nin Samsung televizyonları için büyük hacimli (yaklaşık 10 milyon adet) LCD panel tedarik etmesi ve Galaxy akıllı telefonlarda kullanılmak üzere daha küçük boyutlu bazı OLED paneller sağlaması ihtimallerinin ele alındığı öne sürülüyor.

    Aslında BOE, Galaxy telefonlar için OLED panel tedarikçisi olma konusunda tamamen yeni bir isim değil. Daha önce uygun fiyatlı Galaxy modellerinde BOE üretimi bazı OLED paneller kullanılmıştı. Ancak patent davası nedeniyle iki şirketin arası açılmış ve ticari ilişkiler askıya alınmıştı.

    Samsung'un mobil bölümü, işlemciler, kamera sensörleri ve bellek dahil olmak üzere temel bileşenlerin artan fiyatlarından dolayı baskı altında. Samsung, bu artışların tamamını doğrudan tüketicilere yansıtmak yerine, maliyetleri başka yerlerden düşürmeye çalışıyor. Ekran tedariğini çeşitlendirmek de şirket içinmaliyeti düşürmek adına olumlu bir hamle olabilir.

    Kaynakça https://x.com/jukan05/status/2004327743954342375 https://www.sammobile.com/news/samsung-could-buy-displays-from-chinese-firm-that-stole-its-oled-tech/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Asker ocağının tanıdık aracı Unimog yenilendi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sports international fiyat listesi bnesim indirim kodu bebeklere balık yağından sonra yoğurt yenir mi burnuma sinek kaçtı ne yapmalıyım columbia ayakkabı kalıpları nasıl

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A5-5G
    Oppo A5-5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum