Samsung, telefonlarında Çinli BOE'nin OLED panellerini kullanabilir

Samsung ve BOE yöneticileri bir araya geldi
Birkaç ay önce BOE ile yaşanan anlaşmazlığın sona ermesinin ardından, Samsung'un Çinli üreticiden tekrar mobil OLED paneller satın almayı değerlendirdiği konuşuluyor. DealSite’ın iddiasına göre, BOE Yönetim Kurulu Başkanı Chen Yanshun geçen hafta Samsung Electronics ofisini ziyaret etti ve Samsung DX Başkanı TM Roh ile Samsung’un TV bölümünün başındaki isim Yong Seok-woo dahil üst düzey yöneticilerle bir araya geldi.
Bu görüşmede, BOE’nin Samsung televizyonları için büyük hacimli (yaklaşık 10 milyon adet) LCD panel tedarik etmesi ve Galaxy akıllı telefonlarda kullanılmak üzere daha küçük boyutlu bazı OLED paneller sağlaması ihtimallerinin ele alındığı öne sürülüyor.
Aslında BOE, Galaxy telefonlar için OLED panel tedarikçisi olma konusunda tamamen yeni bir isim değil. Daha önce uygun fiyatlı Galaxy modellerinde BOE üretimi bazı OLED paneller kullanılmıştı. Ancak patent davası nedeniyle iki şirketin arası açılmış ve ticari ilişkiler askıya alınmıştı.
Samsung'un mobil bölümü, işlemciler, kamera sensörleri ve bellek dahil olmak üzere temel bileşenlerin artan fiyatlarından dolayı baskı altında. Samsung, bu artışların tamamını doğrudan tüketicilere yansıtmak yerine, maliyetleri başka yerlerden düşürmeye çalışıyor. Ekran tedariğini çeşitlendirmek de şirket içinmaliyeti düşürmek adına olumlu bir hamle olabilir.