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    Samsung ABD’ye devasa bir yatırım yapacak, Trump çok memnun

    Trump vergilerinin bütçede çatlak oluşturmasını istemeyen Samsung kesenin ağzını açıyor. Firma ABD’de mevcut yatırımlar kadar bir yatırım daha yapacak.          

    Samsung Tam Boyutta Gör
    Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ardı ardına ek gümrük vergileri uygulayan Donald Trump, global ekonomiyi büyük bir çıkmaza sokmuştu. ABD’ye yatırımları arttırmak için böyle bir yol tercih eden Trump istediğini alıyor. 

    Samsung’dan devasa yatırım

    Vergilerden kaçınmak için Apple, SoftBank, TSMC gibi firmalar ABD’ye milyarlarca dolarlık tesis yatırımlarını duyurmuştu. Şimdi de Trump, Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un ABD’ye yatırım yapacağını duyurdu. 

    Trump kısa süre içerisinde Samsung’un devasa bir tesis yatırımı yapacağını, eğer ek vergiler getirmese bunun mümkün olmayacağını açıkladı. Trump firmanın gerekli duyuruları ise önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğini belirtti. 

    Samsung hali hazırda ABD’de 20 milyar doların üzerinde yatırıma sahip ve 10 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor. Ayrıca 2027 yılına kadar da Teksas’ta 2nm sürecinde üretim yapacak tesisler devreye girecek. Henüz Samsung tarafından bir açıklama gelmedi ancak mevcut tesislerin daha da geliştirileceği tahmin ediliyor. 

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