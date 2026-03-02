Samsung, gelecekte tüm telefonlarında Exynos işlemcilerini kullanmayı hedefliyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung uzun yıllardır kendi geliştirdiği Exynos işlemcilerini kullansa da, performans ve verimlilik gibi sorunlar nedeniyle, özellikle amiral gemisi serilerinde Qualcomm'un Snapdragon işlemcilerini kullanmaya devam ediyor.

Şirket, yakın zamanda tanıtılan Galaxy S26 ve Galaxy S26+ modellerinde Exynos 2600'ü kullanırken, Galaxy S26 Ultra'da Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setini tercih etti. Ancak görünen o ki Samsung, Exynos için daha geniş kapsamlı planlar yapıyor.

Samsung Electronics'in MX İş Birimi Donanım Başkan Yardımcısı Moon Sung-hoon, Kaliforniya'nın San Jose kentinde düzenlenen bir basın etkinliğinde, uygulama işlemcileri için bir strateji belirlemenin orta ve uzun vadeli bir plan gerektirdiğini ve karmaşık bir süreç olduğunu açıkladı. Bu sürecin, ürün gereksinimlerinin belirlenmesi, teknik özelliklerin oluşturulması ve çiplerin kapsamlı şekilde test edilmesini içerdiğini belirtti.

Galaxy serisinin tamamında Exynos kullanma hedefi

Moon, Samsung’un MX biriminin ortaklarıyla (burada özellikle Samsung System LSI işaret ediliyor) yakın çalıştığını ve gelecekte Galaxy serisinin tamamında Exynos işlemcileri kullanmayı hedeflediğini açıkladı. Akıllı telefon biriminin, sürekli donanım inovasyonu sayesinde kullanıcı deneyimini ve kullanım kolaylığını artıracak yonga setlerini benimsemeyi planladığını belirtti.

Moon şu ifadeleri kullandı: “Galaxy serisinin tamamını kendi geliştirdiğimiz uygulama işlemcisi olan Exynos ile donatmayı umuyoruz. Müşteriler için kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla en uygun çipi seçmek için farklı ortaklarla yakın iş birliği içinde çalışacağız.”

Ayrıca bu yıl Exynos çiplerinin birçok açıdan beklentileri karşıladığını da vurguladı: “Dünyanın ilk 2 nm uygulama işlemcisi olarak güç tüketimi başta olmak üzere pek çok alanda önemli iyileştirmeler sağlandı. Bu da kullanıcılar için ciddi avantajlar sunacak.”

Öte yandan Samsung, ABD’de ilk kez üst düzey bir telefonda Exynos işlemci kullandı. Galaxy Z Flip 7, System LSI tarafından tasarlanan ve Samsung Foundry'nin 3nm üretim süreciyle üretilen Exynos 2500 işlemcisini kullanıyor. Bu hamle, Samsung’un uzun vadede Exynos işlemcilerin kullanımını cihaz portföyünün geneline yaymayı hedeflediğini gösteriyor.

