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    Samsung TV'lerde değişim: Basic, Plus ve Ultra modelleri geliyor

    Samsung, gelecek yıl üst segment TV'lerinde Micro RGB, OLED, Neo QLED ve Mini LED yerine Ultra, Plus ve Basic ifadelerini kullanmayı planlıyor. Bu, modellerin daha anlaşılır olmasını sağlayacak.

    Samsung TV Basic, Plus ve Ultra modelleri geliyor Tam Boyutta Gör
    Samsung gelecek yıl TV serisini değiştirmeye hazırlanıyor. Şirketin karmaşık teknoloji tabanlı ürün kategorilerini üç katman halinde yeniden düzenlemek istediği bildiriliyor: Basic, Plus ve Ultra. Bu, şirketin AI abonelik hizmetlerine odaklanmasını güçlendirirken müşterilerin TV seçmesini kolaylaştıracak.

    AI TV Basic, AI TV Plus ve AI TV Ultra olarak adlandırılacak

    ETNews'in haberine göre Samsung, 2027'de piyasaya sürülecek üst seviye TV'leri için üç katmanlı bir yapı üzerinde çalışıyor. Bunlar muhtemelen AI TV Basic, AI TV Plus ve AI TV Ultra olarak adlandırılacak. Giriş seviye Crystal UHD LCD serisi bu sistemin dışında kalacak.

    Ultra serisinin çoğunlukla Micro RGB ve OLED TV'ler gibi üst düzey teknolojilere sahip olması beklenirken, Mini LED modellerinin Basic serisine hakim olacağı düşünülüyor.

    Samsung'un önümüzdeki yıl Quantum Dot (QD) TV'lerin seri üretimine son vermeyi planladığı bildiriliyor. Bu teknoloji, uzun yıllar şirketin premium TV serisinin önemli bir parçası oldu. Bundan sonra şirketin üst seviye modellerinin neredeyse tamamı Mini LED ve Micro LED gibi arka aydınlatma teknolojilerini kullanacak.

    Bileşen düzeyinde, arka aydınlatmalarda daha küçük LED öğelerinin kullanılması veya kırmızı, yeşil ve mavi (RGB) micro LED çiplerinin entegre edilmesi gibi detaylı farklılaştırmalar yine olacak. Ancak genel hatlarıyla bakıldığında, bu teknolojilerin tümü arka aydınlatma kullanan benzer donanım kategorileri içinde yer alıyor.

    Micro RGB, OLED, Neo QLED ve Mini LED terimleri artık çekici gelmiyor

    Teknolojiler arasındaki sınırların giderek belirsizleşmesi nedeniyle Samsung, karmaşık teknoloji isimlerini kullanmanın tüketiciler açısından artık anlamlı ayırt edici bir özellik olmadığı sonucuna varmış görünüyor. Şirket bu nedenle donanım tabanlı ürün isimleri yerine, üst, orta ve giriş seviyelerini kapsayan, daha sezgisel kademelendirme yapısına geçiyor.

    Bu arada Samsung'un önümüzdeki yıl 40 milyondan fazla TV satışı gerçekleştirmeyi planladığı bildiriliyor. Yeni serinin şirketin bu hedefe ulaşmasına yardımcı olup olmayacağını göreceğiz.

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