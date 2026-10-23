Samsung TV’lerde gizlilik skandalı: Sürekli dinleme ve takip iddiası

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2025 model Samsung televizyonunu inceleyen bir siber güvenlik araştırmacısı, cihazda sürekli açık mikrofon işlevi, izleme teknolojileri ve hedefli reklam altyapısı bulunduğunu öne sürdü. Araştırmacı, televizyonun yazılımında yönetici erişimi elde ederek kapsamlı telemetri sistemlerini ortaya çıkardığını belirtti.

Sürekli açık mikrofon ve reklam takibi iddiası

X'te log4j kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir araştırmacı, yeni nesil Samsung televizyonunda karşılaştığı reklamların kendisini alışılmadık derecede yakından hedeflediğini fark ettiğini söyledi. Bunun üzerine cihazın yazılımını incelemeye karar veren araştırmacı, firmware dosyalarının AES ile şifrelendiğini ve şifreleme anahtarlarına doğal olarak erişemediğini belirtti.

Araştırmacı, yazılımı doğrudan analiz etmek yerine televizyonda güvenlik açıklarından yararlanarak yönetici seviyesinde erişim elde ettiğini öne sürdü. Bu erişim sayesinde sistem dosyalarını ve televizyonun arka planda çalışan servislerini inceleyebildiğini aktardı. Paylaşıma göre süreçte, yeni Samsung televizyonlarda kullanılabilecek sıfırıncı gün güvenlik açıklarından (zero-day) yararlanıldı. Sıfırıncı gün açıkları, üreticinin henüz bilmediği veya düzeltme yayımlamadığı güvenlik açıklarını ifade ediyor.

Araştırmacının paylaştığı bilgilere göre televizyonda dikkat çeken bileşenlerden biri sürekli açık mikrofon işleviyle ilişkilendirilen bir ses hizmeti oldu. Bunun yanında otomatik içerik tanıma (ACR), konum belirleme, ağ haritalama ve hedefli reklam hizmetlerine yönelik bileşenlerin de bulunduğu ileri sürüldü.

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Otomatik içerik tanıma teknolojisi, izlenen içeriklerin belirlenmesi ve televizyon kullanımına ilişkin verilerin analiz edilmesi amacıyla kullanılabiliyor. Bu tür sistemler, televizyon üreticilerinin izleme alışkanlıklarına dayalı reklamlar sunmasına da imkan tanıyabiliyor. Bu özellik LG gibi diğer üreticiler tarafından da kullanılıyor.

Ek olarak televizyonun yazılımında dört farklı dijital hak yönetimi (DRM) sistemi bulunduğu da öne sürüldü. Araştırmacı, Samsung'un yanı sıra yaklaşık 400 iş ortağının da veri ekosisteminde yer aldığını iddia etti.

Samsung'dan açıklama var mı?

Ancak paylaşımda hangi verilerin hangi şirketlerle paylaşıldığına dair bir bilgi verilmedi. Bağımsız olarak Samsung TV’lerde bu yönde bir uygulama olduğu da henüz doğrulanmış değil. Öte yandan Samsung da bu iddialara yönelik henüz bir açıklamada bulunmadı. Bundan yıllar önce de Samsung TV’lerin oturma odalarındaki konuşmaları dinleyip kaydettiği öne sürülmüştü.

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Samsung TV’lerde gizlilik skandalı: Sürekli dinleme iddiası

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