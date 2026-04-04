Samsung TV'lere Google Cast desteği gelmeye başladı

Eski modellere gelmeye başladı
Bu durum artık değişiyor. Samsung, 2026 model televizyonlarında Google Cast desteğinin yerleşik olarak sunulacağını zaten açıklamıştı. Şimdi ise şirket, yeni One UI Tizen güncellemesiyle bu özelliği bazı eski modellere de getiriyor. Özellikle 2023 ve 2024 çıkışlı belirli televizyonlar bu güncellemeyi almaya başladı.
Bir Reddit kullanıcısına göre, S90D OLED modeline gelen son güncellemeyle Google Cast doğrudan sisteme entegre edilmiş durumda. Bu da özelliğin büyük bir duyurudan ziyade kademeli olarak dağıtıldığını gösteriyor.
Güncelleme geldikten sonra Android telefonlar, tabletler, ChromeOS cihazlar veya bilgisayardaki Chrome tarayıcısı üzerinden videoları, müzikleri ve fotoğrafları doğrudan televizyona aktarmak mümkün olacak.
biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz