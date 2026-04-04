Tam Boyutta Gör Samsung televizyonlar uzun süredir Tizen işletim sistemi tabanlı kendi arayüzünü kullanıyor. Bu nedenle Android TV'lerde yer alan Google Cast desteğinden yoksunlardı. Android telefonlardan içerik yansıtmak isteyen kullanıcılar genellikle Smart View uygulamasına yönelmek zorunda kalıyordu. Ancak bu çözüm en iyi Galaxy cihazlarla çalışıyor, diğer kullanıcılar için ise pek pratik sayılmıyordu.

Eski modellere gelmeye başladı

Bu durum artık değişiyor. Samsung, 2026 model televizyonlarında Google Cast desteğinin yerleşik olarak sunulacağını zaten açıklamıştı. Şimdi ise şirket, yeni One UI Tizen güncellemesiyle bu özelliği bazı eski modellere de getiriyor. Özellikle 2023 ve 2024 çıkışlı belirli televizyonlar bu güncellemeyi almaya başladı.

Bir Reddit kullanıcısına göre, S90D OLED modeline gelen son güncellemeyle Google Cast doğrudan sisteme entegre edilmiş durumda. Bu da özelliğin büyük bir duyurudan ziyade kademeli olarak dağıtıldığını gösteriyor.

Güncelleme geldikten sonra Android telefonlar, tabletler, ChromeOS cihazlar veya bilgisayardaki Chrome tarayıcısı üzerinden videoları, müzikleri ve fotoğrafları doğrudan televizyona aktarmak mümkün olacak.

Samsung TV'lere Google Cast desteği gelmeye başladı

