    Samsung TV'lere Google Cast desteği gelmeye başladı

    Samsung, 2026 model televizyonlarında Google Cast desteğinin yerleşik olarak sunulacağını açıklamıştı. Şimdi ise, yeni One UI Tizen güncellemesiyle bu özelliği bazı eski modellere de getiriyor.

    Samsung televizyonlar uzun süredir Tizen işletim sistemi tabanlı kendi arayüzünü kullanıyor. Bu nedenle Android TV'lerde yer alan Google Cast desteğinden yoksunlardı. Android telefonlardan içerik yansıtmak isteyen kullanıcılar genellikle Smart View uygulamasına yönelmek zorunda kalıyordu. Ancak bu çözüm en iyi Galaxy cihazlarla çalışıyor, diğer kullanıcılar için ise pek pratik sayılmıyordu.

    Eski modellere gelmeye başladı

    Bu durum artık değişiyor. Samsung, 2026 model televizyonlarında Google Cast desteğinin yerleşik olarak sunulacağını zaten açıklamıştı. Şimdi ise şirket, yeni One UI Tizen güncellemesiyle bu özelliği bazı eski modellere de getiriyor. Özellikle 2023 ve 2024 çıkışlı belirli televizyonlar bu güncellemeyi almaya başladı.

    Bir Reddit kullanıcısına göre, S90D OLED modeline gelen son güncellemeyle Google Cast doğrudan sisteme entegre edilmiş durumda. Bu da özelliğin büyük bir duyurudan ziyade kademeli olarak dağıtıldığını gösteriyor.

    Güncelleme geldikten sonra Android telefonlar, tabletler, ChromeOS cihazlar veya bilgisayardaki Chrome tarayıcısı üzerinden videoları, müzikleri ve fotoğrafları doğrudan televizyona aktarmak mümkün olacak.

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    D
    Dr.Perga 2 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 2 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

