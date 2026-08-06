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    HDR10+ Advanced dönemi başladı: İlk destek Samsung TV'lerde

    Samsung, HDR10+ ADVANCED teknolojisini destekleyen ilk tüketici televizyonlarını duyurdu. Yeni görüntü formatı, Ağustos 2026 itibarıyla Prime Video içerikleriyle kullanılmaya başlanacak.

    Samsung TV'lere HDR10+ Advanced desteği geliyor! Tam Boyutta Gör
    Samsung, 2026 model televizyonlarının HDR10+ ADVANCED teknolojisini destekleyen ilk tüketici TV'leri olacağını doğruladı. Aynı zamanda Prime Video da Ağustos 2026 itibarıyla bu yeni HDR formatında içerik sunan ilk dijital yayın platformu olacak.

    HDR10+ ADVANCED neler sunuyor?

    Kaçıranlar için HDR10+ ADVANCED, HDR10+ Technologies tarafından Aralık 2025'te tanıtılmıştı. Geliştirme sürecinde MediaTek, Panasonic, Roku, Samsung ve TP Vision gibi şirketler yer alsa da, teknolojiyi tüketici ürünlerinde ilk sunan marka Samsung oldu. Yeni format, mevcut HDR10+ standardını daha gelişmiş dinamik meta verilerle genişletiyor.

    HDR10+ ADVANCED, Enhanced Overall Brightness (gelişmiş genel parlaklık) meta verileri, yapay zekâ destekli yerel ton eşleme (local tone mapping) ve içerik türüne göre görüntü optimizasyonu gibi yenilikler getiriyor. Bunun yanında Intelligent Motion Smoothing adı verilen yeni hareket işleme sistemi de destekleniyor.

    Bu teknoloji sayesinde televizyon, sahneye göre hareket işleme seviyesini otomatik olarak ayarlayabiliyor. Örneğin filmlerde daha doğal bir görüntü için yumuşatma azaltılırken, spor karşılaşmaları ve hızlı aksiyon sahnelerinde daha yoğun hareket işleme uygulanabiliyor. Samsung, HDR10+ ADVANCED özelliğinin Filmmaker Mode etkinleştirildiğinde çalışmayacağını da açıkladı.

    İlk olarak Samsung TV'lere geliyor

    Önceki HDR standartlarıyla karşılaştırıldığında HDR10 statik meta veriler kullanırken, HDR10+ sahne bazlı dinamik meta veriler sunuyordu. HDR10+ ADVANCED ise daha kapsamlı dinamik meta verilerin yanı sıra, yüksek tepe parlaklığına sahip yeni nesil televizyonlar için optimize edilmiş parlaklık yönetimi, yapay zekâ destekli yerel ton eşleme ve içerik türüne göre farklı görüntü optimizasyonları sunuyor.

    HDR10+ ADVANCED desteği ilk etapta Samsung'un 2026 televizyon serisinde sunulacak ve sonraki ürünlerde de kullanılmaya devam edecek. Öte yandan Samsung ve Prime Video, yeni formatı destekleyecek içeriklerin veya uyumlu televizyon modellerinin tam listesini henüz paylaşmadı.

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