Samsung, üç cihaza desteği kesiyor: Güncelleme gelmeyecek!

Tam Boyutta Gör Samsung, bu ay çeşitli Galaxy cihazları için yazılım desteği sürecini sonlandırıyor. Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Watch 4 serisi, 2021’de piyasaya sürüldü ve beş yıllık güncelleme ömürlerini tamamladı. Samsung ayrıca dört yıl aylık güncellemelerle desteklediği Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4 modellerini de üç aylık güncelleme döngüsüne geçirdi.

Samsung Eylül 2026 güncellemesi 90 açığı kapatıyor! 21 sa. önce eklendi

Samsung Galaxy Watch 4, Fold 3 ve Flip 3 artık güncelleme almayacak

2024'ten önce piyasaya sürülen çoğu Galaxy akıllı telefonu, Samsung'un "4+1" güncelleme politikası kapsamında. Şirket, dört büyük işletim sistemi yükseltmesine ek olarak bir yıl daha güvenlik güncellemesi sunuyor. Fiyat segmentine bağlı olarak güncellemeler ilk dört yıl boyunca aylık veya üç aylık periyotlarla gelirken, son yılda üç aylık olarak sunuluyor. Galaxy saatler ise her zaman üç aylık periyotla güncelleme alıyor ve Samsung saatler için dört yıllık destek garantisi veriyor.

Samsung'un yeni destek politikası, amiral gemisi modeller için yedi yıl, bütçe dostu ve orta segment cihazlar için ise altı yıl boyunca özellik ve güvenlik güncellemeleri sunuyor. Yeni Galaxy saatler ise artık beş yıl güncelleme desteği alıyor.

Eylül 2026 itibarıyla Galaxy Z Fold 3, Flip 3, Watch 4 ve Watch 4 Classic modelleri piyasadaki beş yıllık sürelerini tamamlamış oldu. Bu süre zarfında, Samsung'un politikası uyarınca düzenli özellik ve güvenlik güncellemeleri aldılar. Samsung şimdi bu cihazları güvenlik güncellemesi listesinden çıkararak yazılım desteğini sonlandırdı.

Kullanıcılar açısından günlük kullanımda bir değişiklik olmayacak. Cihazlar çalışmaya devam edecek ancak son güvenlik açıklarına karşı korumasız olacak.

Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4 için de yolun sonu yaklaşıyor

Öte yandan, Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4 modelleri için üç aylık güncelleme döngüsü başladı. Resmi desteğin Eylül 2027'de sona ermesi beklendiğinden, bu cihazlar da artık ömürlerinin sonuna yaklaşıyor.

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