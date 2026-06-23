Samsung, UFS 5.0 standardını duyurdu: Hız ikiye katlandı

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Tam Boyutta Gör Samsung, mobil cihazlar için yeni nesil depolama çözümü UFS 5.0 standardını duyurdu. Şirketin paylaştığı bilgilere göre yeni çözüm, hem performans hem de enerji verimliliği tarafında önemli bir sıçrama getiriyor. Özellikle cihaz içi yapay zekâ işlemlerinin giderek daha fazla önem kazandığı dönemde, UFS 5.0'ın sunduğu bant genişliği büyük oranda artacak.

UFS 5.0 standardı neler sunuyor?

Samsung'a göre UFS 5.0, 10.8 GB/s sıralı okuma ve 9.5 GB/s sıralı yazma hızına ulaşabiliyor. Şirket, bu değerlerin önceki UFS 4.1 standardının iki katından fazla olduğunu söylüyor. Paylaşılan karşılaştırmada yeni depolama çözümünün sunduğu hızın, yaklaşık 10.6 GB/s seviyesindeki LPDDR5X bellek bant genişliğine oldukça yaklaşması da özellikle önemli.

Ayrıca depolama birimi artık yalnızca veri saklama alanı olmaktan çıkıp, cihaz içi yapay zekâ işlemlerinde daha büyük veri setlerinin çok daha hızlı işlenmesine katkı sağlayan aktif bir bileşen haline geliyor. Daha geniş bağlam pencereleriyle çalışan on-device AI modelleri için bu bant genişliği önemli olabilir.

Yeni standart yalnızca hızla sınırlı değil. Samsung, UFS 5.0'ın UFS 4.1'e göre yaklaşık yüzde 40 daha verimli olduğunu belirtiyor. Bu iyileştirmenin arkasında ise clock gating ve çoklu voltaj yapıları gibi yeni optimizasyonlar bulunuyor. Fiziksel tarafta da daha kompakt bir yapı sunulacak. Yeni depolama çözümü 7.5 mm x 13 mm x 0.9 mm boyutlarında ve selefine göre yaklaşık yüzde 16,7 daha küçük.

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Samsung, UFS 5.0'ın 1 TB'a kadar kapasiteyle seri üretimine 2026'nın dördüncü çeyreğinde başlamayı planlıyor. Öte yandan sızıntı kaynağı Reptalica'ya göre Qualcomm'un SM8975 ve SM8950 kod adlı yongaları, yani Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro ile Snapdragon 8 Elite Gen 6, bu yeni depolama standardına destek verecek. Aynı standardın MediaTek Dimensity 9600 Pro ve Samsung'un Exynos 2700 platformlarında da kullanılma ihtimali bulunuyor.

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