Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung’un 1.4nm Exynos işlemcisi ortaya çıktı: İlk olabilir

    Samsung'un 1.4nm üretim süreciyle geliştirdiği yeni Exynos işlemcisine ait ilk bilgiler ortaya çıktı. Yeni çipin 4.5GHz hız, 96MB SLC önbellek ile önemli performans artışı sunması bekleniyor.

    Samsung’un 1.4nm Exynos işlemcisi ortaya çıktı: İlk olabilir Tam Boyutta Gör
    Samsung, gelecek nesil Exynos işlemcileri için çalışmalarını sürdürüyor. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre şirket, 1.4nm üretim süreciyle geliştirilen yeni bir Exynos yonga seti üzerinde erken testlere başlamış durumda. Sızıntılar, özellikle saat hızları ve önbellek kapasitesinde devasa artışlara işaret ediyor.

    Samsung'dan 1.4nm işlemci geliyor

    Aktarılan detaylara göre test aşamasındaki yeni Exynos işlemcisi, 10 çekirdekli bir CPU kümesine sahip olacak. Yapılandırma tarafında ise "2+4+4" düzeni tercih edilmiş durumda. İki adet ana çekirdeğin 4.50GHz seviyesine ulaşabildiği belirtiliyor. Karşılaştırmak gerekirse mevcut Exynos 2600'ün maksimum frekansı 3.8GHz seviyesindeydi. Bu da yaklaşık yüzde 19'luk bir frekans artışı anlamına geliyor.

    Öte yandan performans çekirdeklerinin 3.80GHz hızında çalıştığı, verimlilik çekirdeklerinin ise 2.00GHz seviyesinde konumlandığı belirtiliyor. Sızıntının en dikkat çekici kısmı ise işlemcide kullanılacağı iddia edilen 96MB sistem seviyesi önbellek (SLC). Mevcut mobil işlemcilerde kullanılan en yüksek SLC kapasitesinin yaklaşık 10MB seviyesinde olduğu düşünülürse, Samsung'un test ettiği yapı oldukça agresif görünüyor.

    Büyük SLC önbellek sayesinde CPU, GPU, NPU ve ISP gibi bileşenlerin sık kullanılan verilere daha hızlı erişebilmesi hedefleniyor. Bu durum gecikme süresini azaltırken bant genişliğini de artırabiliyor. Ayrıca bileşenlerin sürekli olarak ana belleğe erişme ihtiyacını düşürdüğü için güç tüketimi tarafında da avantaj sağlayabilir.

    Hem performans hem maliyetler artıyor

    Bunun yanında ultra geniş veri yolu tasarımından da söz ediliyor. Samsung'un CPU ve GPU arasındaki veri aktarımını hızlandırmak için daha geniş bant yapısına geçtiği belirtiliyor. Ancak bu kadar büyük önbellek kapasitesinin ciddi maliyet artışına neden olabileceğini söyleyelim. Çünkü daha büyük SLC yapıları, silikon alanını önemli ölçüde büyütüyor.

    Bu da üretim maliyetlerini ve çip boyutunu artırıyor. Samsung'un 1.4nm üretim sürecini 2029 civarında seri üretime taşımayı planladığı belirtiliyor. Dolayısıyla mevcut detayların erken test aşamasına ait olduğunu ve nihai ürünün farklı özelliklerle gelebileceğini unutmamak gerek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli Volkswagen ID. Polo resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    olfrex nedir ps5 iki kişilik oyunlar winplus cam filmi termostat arızası ev alarm sistemleri yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X1504va-bq5382w
    ASUS X1504va-bq5382w
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum