Samsung’un 1.4nm Exynos işlemcisi ortaya çıktı: İlk olabilir

Tam Boyutta Gör Samsung, gelecek nesil Exynos işlemcileri için çalışmalarını sürdürüyor. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre şirket, 1.4nm üretim süreciyle geliştirilen yeni bir Exynos yonga seti üzerinde erken testlere başlamış durumda. Sızıntılar, özellikle saat hızları ve önbellek kapasitesinde devasa artışlara işaret ediyor.

Samsung'dan 1.4nm işlemci geliyor

Aktarılan detaylara göre test aşamasındaki yeni Exynos işlemcisi, 10 çekirdekli bir CPU kümesine sahip olacak. Yapılandırma tarafında ise "2+4+4" düzeni tercih edilmiş durumda. İki adet ana çekirdeğin 4.50GHz seviyesine ulaşabildiği belirtiliyor. Karşılaştırmak gerekirse mevcut Exynos 2600'ün maksimum frekansı 3.8GHz seviyesindeydi. Bu da yaklaşık yüzde 19'luk bir frekans artışı anlamına geliyor.

Öte yandan performans çekirdeklerinin 3.80GHz hızında çalıştığı, verimlilik çekirdeklerinin ise 2.00GHz seviyesinde konumlandığı belirtiliyor. Sızıntının en dikkat çekici kısmı ise işlemcide kullanılacağı iddia edilen 96MB sistem seviyesi önbellek (SLC). Mevcut mobil işlemcilerde kullanılan en yüksek SLC kapasitesinin yaklaşık 10MB seviyesinde olduğu düşünülürse, Samsung'un test ettiği yapı oldukça agresif görünüyor.

Büyük SLC önbellek sayesinde CPU, GPU, NPU ve ISP gibi bileşenlerin sık kullanılan verilere daha hızlı erişebilmesi hedefleniyor. Bu durum gecikme süresini azaltırken bant genişliğini de artırabiliyor. Ayrıca bileşenlerin sürekli olarak ana belleğe erişme ihtiyacını düşürdüğü için güç tüketimi tarafında da avantaj sağlayabilir.

Hem performans hem maliyetler artıyor

Bunun yanında ultra geniş veri yolu tasarımından da söz ediliyor. Samsung'un CPU ve GPU arasındaki veri aktarımını hızlandırmak için daha geniş bant yapısına geçtiği belirtiliyor. Ancak bu kadar büyük önbellek kapasitesinin ciddi maliyet artışına neden olabileceğini söyleyelim. Çünkü daha büyük SLC yapıları, silikon alanını önemli ölçüde büyütüyor.

Bu da üretim maliyetlerini ve çip boyutunu artırıyor. Samsung'un 1.4nm üretim sürecini 2029 civarında seri üretime taşımayı planladığı belirtiliyor. Dolayısıyla mevcut detayların erken test aşamasına ait olduğunu ve nihai ürünün farklı özelliklerle gelebileceğini unutmamak gerek.

