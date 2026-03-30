Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung’un 1 nm üretim süreci için takvim netleşiyor

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2031’de 1 nm üretim sürecine geçmeyi planlıyor. Şirket, “fork sheet” mimarisi sayesinde aynı alanda daha fazla transistör sığdırmayı hedefliyor.

    Samsung’un 1 nm üretim süreci için takvim netleşiyor Tam Boyutta Gör
    Samsung’un yarı iletken yol haritasına ilişkin ortaya çıkan yeni bilgiler, şirketin uzun vadeli planlarında oldukça iddialı bir hedefe odaklandığını gösteriyor. Güney Koreli teknoloji devi, 1 nanometre (nm) üretim sürecini 2031 yılında hayata geçirmeyi planlıyor.

    Şirketin halihazırda ikinci ve üçüncü nesil 2 nm GAA (Gate-All-Around) süreçleri üzerinde çalıştığı bilinirken bu çalışmaların paralelinde çok daha ileri bir üretim teknolojisinin temellerinin atıldığı ifade ediliyor. Raporlara göre Samsung’un bu alandaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini 2030 yılına kadar tamamlaması, ardından da üretim aşamasına geçmesi hedefleniyor.

    Transistörlerde “Fork sheet” dönemi

    1 nm seviyesine geçiş yalnızca boyut küçültme anlamına gelmiyor aynı zamanda mimari açıdan da köklü değişiklikler gerektiriyor. Samsung’un bu noktada “fork sheet” adı verilen yeni bir yaklaşımı benimsemeye hazırlandığı belirtiliyor.

    Bilmeyenler için fork sheet, nanosheet tabanlı transistörlerin sınırlarını aşmak için geliştirilen ara bir mimari olarak tanımlanıyor. Bu yapıda transistörler, aralarına yerleştirilen yalıtkan bir duvarın iki tarafına çiftler halinde konumlandırılıyor. Bu duvar sayesinde NMOS ve PMOS gibi farklı transistör tipleri birbirine daha yakın yerleştirilebiliyor ve performansı düşüren kapasitans artışı engelleniyor. Böylece aynı alanda daha yüksek yoğunluk elde edilirken daha geniş nanosheet kullanımıyla performans artışı da mümkün hale geliyor. Ayrıca fork sheet yaklaşımı, gelecekte hedeflenen ancak üretimi çok daha karmaşık olan CFET mimarisine geçişte bir ara adım olarak görülüyor.

    Samsung’un 1 nm üretim süreci için takvim netleşiyor Tam Boyutta Gör
    Mevcut 2 nm üretim süreçlerinde kullanılan GAA teknolojisi, akım yolunu üç kanaldan dört kanala çıkararak enerji verimliliğini artırıyor. Ancak aynı yöntemin daha küçük ölçekte yeterli olmayacağı değerlendiriliyor. Bu nedenle Samsung, fork sheet mimarisiyle transistör yoğunluğunu artırmayı hedefliyor.

    Bu yaklaşımda, GAA yapılarının arasına iletken olmayan bir “duvar” yerleştirilerek transistörler arasındaki boşluk daha verimli kullanılıyor. Bu sayede, aynı çip alanı içerisinde çok daha fazla transistör konumlandırılabiliyor.

    Öte yandan Samsung’un daha önce gündeme gelen 1.4 nm sürecine ilişkin planlarında ise dikkat çekici değişiklikler yaşanmıştı. İlk etapta bu teknolojinin iptal edildiği yönünde iddialar ortaya atılsa da sonrasında sürecin 2028 yılına ertelendiği öne sürüldü. Bu kararın arkasında, şirketin kaynaklarını daha çok 2 nm GAA teknolojisine yönlendirme isteğinin yattığı düşünülüyor.

    Kaynakça https://wccftech.com/samsung-to-introduce-1nm-process-by-2031-using-fork-sheet-technology/ https://spectrum.ieee.org/forksheet-transistor
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli güç sahneye çıktı: TULGA 4x4 göreve başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yasir isminin anlamı alfa romeo 159 alınır mı h&d ne1611c modem epson l382 mürekkep pedi resetleme noterde bedelsiz araç devri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 15C
    Redmi 15C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum