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    Samsung'un AI gözlüğü Intelligent Eyewear çıkış tarihi sızdırıldı

    Samsung'un ilk yapay zekâ destekli akıllı gözlüğü Intelligent Eyewear için çıkış tarihi ortaya çıktı. Cihazın ilk etapta yalnızca iki ülkede satışa sunulacağı belirtiliyor.

    Samsung'un AI gözlüğü Intelligent Eyewear çıkış tarihi sızdırıldı
    Samsung'un uzun süredir üzerinde çalıştığı akıllı gözlük projesinde sona yaklaşılıyor. Güney Kore basınında yer alan yeni bir rapora göre şirket, ilk yapay zekâ destekli gözlüğü Intelligent Eyewear modelini Aralık 2026'nın ortasında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ancak cihazın ilk etapta yalnızca Güney Kore ve ABD'de satışa sunulacağı belirtiliyor.

    Samsung Intelligent Eyewear özellikleri neler?

    Samsung'un akıllı gözlükleri için diğer pazarlardaki kullanıcıların biraz daha beklemesi gerekecek. Çin, Avrupa ve Japonya gibi bölgelerde satışların 2027 yılında başlaması bekleniyor. Böylece şirket, yeni ürününü öncelikle kendi ana pazarı ve ABD'de kullanıma sunacak. Kaçıranlar için Samsung Intelligent Eyewear'ın, Qualcomm'un Snapdragon AR1 Gen 1 işlemcisinden güç alması bekleniyor.

    Cihazda ayrıca 12 megapiksel ön kamera, stereo hoparlörler ve birden fazla mikrofon bulunacak. Akıllı gözlük, Google'ın Android XR işletim sistemini kullanacak ve Gemini yapay zekâ asistanıyla entegre çalışacak. Pil ömrü tarafında ise tek şarjla 9 saate kadar kullanım süresi sunulacağı belirtiliyor. Ürünün taşıma kutusu aynı zamanda ek şarj imkânı sağlayacak. Böylece kullanıcılar gözlüğü taşırken şarj edebilecek.

    Samsung'un tasarım tarafında da farklı seçenekler sunması bekleniyor. Gelen bilgilere göre Intelligent Eyewear, Gentle Monster ve Warby Parker iş birlikleriyle farklı renk, şekil ve çerçeve seçeneklerine sahip olacak. Bu yaklaşım, cihazın yalnızca teknolojik özellikleriyle değil, günlük kullanımda bir aksesuar olarak da konumlandırılacağını gösteriyor.

    Samsung akıllı gözlüklerinin fiyatı henüz belli değil

    Samsung'un yeni akıllı gözlüğünün nihai satış fiyatı henüz belirlenmiş değil. Şirketin fiyatlandırma görüşmelerini sürdürdüğü aktarılıyor. Dolayısıyla cihazın hangi fiyat aralığında konumlanacağı şimdilik belirsiz. Samsung, akıllı gözlük pazarına giriş yaparak Meta gibi bu alanda ürün geliştiren şirketlerle rekabet etmeye hazırlanıyor. Android XR ve Gemini entegrasyonu da cihazın temel özellikleri arasında yer alacak.

    Şimdilik Intelligent Eyewear hakkındaki ayrıntılar resmi olarak doğrulanmış değil. Aralık ayındaki olası lansmanla birlikte fiyat, donanım ve kullanım özelliklerinin netleşmesi bekleniyor.

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