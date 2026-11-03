Samsung'un AI gözlüğü Intelligent Eyewear çıkış tarihi sızdırıldı

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 3 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Samsung'un merakla beklenen yapay zekâ destekli akıllı gözlüğü Intelligent Eyewear'ın çıkış tarihi sızdırıldı. Aralık 2026'da yalnızca Güney Kore ve ABD'de satışa sunulacak cihaz, Android XR ve Gemini yapay zekâ entegrasyonuyla geliyor. Snapdragon işlemci, 12 megapiksel kamera ve 9 saatlik pil ömrüne sahip olan gözlük, şık tasarımıyla da dikkat çekiyor. Diğer bölgeler içinse 2027 yılı bekleniyor. Henüz fiyatı netleşmeyen ürün, pazarda Meta'ya doğrudan rakip olacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Samsung'un uzun süredir üzerinde çalıştığı akıllı gözlük projesinde sona yaklaşılıyor. Güney Kore basınında yer alan yeni bir rapora göre şirket, ilk yapay zekâ destekli gözlüğü Intelligent Eyewear modelini Aralık 2026'nın ortasında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ancak cihazın ilk etapta yalnızca Güney Kore ve ABD'de satışa sunulacağı belirtiliyor.

Samsung Intelligent Eyewear özellikleri neler?

Samsung'un akıllı gözlükleri için diğer pazarlardaki kullanıcıların biraz daha beklemesi gerekecek. Çin, Avrupa ve Japonya gibi bölgelerde satışların 2027 yılında başlaması bekleniyor. Böylece şirket, yeni ürününü öncelikle kendi ana pazarı ve ABD'de kullanıma sunacak. Kaçıranlar için Samsung Intelligent Eyewear'ın, Qualcomm'un Snapdragon AR1 Gen 1 işlemcisinden güç alması bekleniyor.

Cihazda ayrıca 12 megapiksel ön kamera, stereo hoparlörler ve birden fazla mikrofon bulunacak. Akıllı gözlük, Google'ın Android XR işletim sistemini kullanacak ve Gemini yapay zekâ asistanıyla entegre çalışacak. Pil ömrü tarafında ise tek şarjla 9 saate kadar kullanım süresi sunulacağı belirtiliyor. Ürünün taşıma kutusu aynı zamanda ek şarj imkânı sağlayacak. Böylece kullanıcılar gözlüğü taşırken şarj edebilecek.

Samsung'un tasarım tarafında da farklı seçenekler sunması bekleniyor. Gelen bilgilere göre Intelligent Eyewear, Gentle Monster ve Warby Parker iş birlikleriyle farklı renk, şekil ve çerçeve seçeneklerine sahip olacak. Bu yaklaşım, cihazın yalnızca teknolojik özellikleriyle değil, günlük kullanımda bir aksesuar olarak da konumlandırılacağını gösteriyor.

Samsung akıllı gözlüklerinin fiyatı henüz belli değil

Samsung'un yeni akıllı gözlüğünün nihai satış fiyatı henüz belirlenmiş değil. Şirketin fiyatlandırma görüşmelerini sürdürdüğü aktarılıyor. Dolayısıyla cihazın hangi fiyat aralığında konumlanacağı şimdilik belirsiz. Samsung, akıllı gözlük pazarına giriş yaparak Meta gibi bu alanda ürün geliştiren şirketlerle rekabet etmeye hazırlanıyor. Android XR ve Gemini entegrasyonu da cihazın temel özellikleri arasında yer alacak.

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Şimdilik Intelligent Eyewear hakkındaki ayrıntılar resmi olarak doğrulanmış değil. Aralık ayındaki olası lansmanla birlikte fiyat, donanım ve kullanım özelliklerinin netleşmesi bekleniyor.

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Samsung'un AI gözlüğü Intelligent Eyewear çıkış tarihi sızdırıldı

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