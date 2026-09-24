Samsung'un yapay zekalı buzdolapları tek güncellemeyle bozuldu!

Buzdolabının tüm fonksiyonları bozuldu
Samsung güncellemeyi durdurdu
Sorunun Samsung'un buzdolapları için bir yazılım güncellemesini test ederken ortaya çıktığı söyleniyor. Etkilenen ürünlerin çoğu, 2024 yılından itibaren piyasaya sürülen Bespoke AI 4 kapılı serisinden. ZDNet Korea, güncellemenin sistem hatası nedeniyle kullanıcılara gönderildiğini öne sürüyor. Samsung temsilcisi de güncellemenin dağıtımının durdurulduğunu belirtti.
Bozulan yiyecekler için tazminat
Samsung, etkilenen müşterilerin servis merkeziyle iletişime geçmelerini tavsiye etti. Ayrıca, şirket teknisyenlerinin bu arızalı buzdolaplarının içindeki anakartı değiştirdiğine dair kullanıcı raporları da var. Bununla birlikte, birçok müşteri Samsung'tan bozulan yiyecekler için tazminat talep etti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: