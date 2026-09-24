Samsung'un yapay zekalı buzdolapları tek güncellemeyle bozuldu!

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Tam Boyutta Gör Samsung, Kore’deki bazı akıllı buzdolabı sahiplerinin büyük sorunlar bildirmesinin ardından SmartThings güncellemesini dağıtmayı durdurdu.

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Buzdolabının tüm fonksiyonları bozuldu

Birçok kullanıcı, güncellemeden sonra buzdolaplarının tamamen çalışmayı durdurduğunu, neticesinde de yiyeceklerin bozulduğunu bildirdi. Güncelleme, otomatik kapı açma fonksiyonunun çalışmaması, buzdolabının iç ışıklarının yanmaması gibi başka sorunlara da yol açtı.

Samsung güncellemeyi durdurdu

Sorunun Samsung'un buzdolapları için bir yazılım güncellemesini test ederken ortaya çıktığı söyleniyor. Etkilenen ürünlerin çoğu, 2024 yılından itibaren piyasaya sürülen Bespoke AI 4 kapılı serisinden. ZDNet Korea, güncellemenin sistem hatası nedeniyle kullanıcılara gönderildiğini öne sürüyor. Samsung temsilcisi de güncellemenin dağıtımının durdurulduğunu belirtti.

Bozulan yiyecekler için tazminat

Samsung, etkilenen müşterilerin servis merkeziyle iletişime geçmelerini tavsiye etti. Ayrıca, şirket teknisyenlerinin bu arızalı buzdolaplarının içindeki anakartı değiştirdiğine dair kullanıcı raporları da var. Bununla birlikte, birçok müşteri Samsung'tan bozulan yiyecekler için tazminat talep etti.

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