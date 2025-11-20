Giriş
    Samsung'un akıllı gözlüğü önümüzdeki sene geliyor: İşte beklenen özellikler

    Samsung'un ilk XR gözlüğü, SM-O200P model numarasıyla ortaya çıktı. Galaxy Glasses ismiyle önümüzdeki piyasaya çıkması beklenen gözlük neler sunacak?           

    Samsung'un akıllı gözlüğü önümüzdeki sene geliyor Tam Boyutta Gör
    Geçen ay Galaxy XR başlığını tanıtan Samsung’un, serideki bir sonraki ürünü ise daha önceki birçok söylentinin de işaret ettiği gibi akıllı bir gözlük olacak. Şirketin ilk XR gözlüğü, SM-O200P model numarasıyla ortaya çıktı. Model numarasındaki “O” harfi, cihazın yeni bir başlık değil, farklı bir cihaz olduğunu gösteriyor; çünkü Galaxy XR başlığının model numarasında bu harfin yerinde “I” bulunuyordu.

    Samsung’un ilk XR gözlüğünün, Meta’nın Ray-Ban ortaklığıyla ürettiği akıllı gözlüklere benzer yapıda olacağı belirtiliyor. Hatta daha önceki bilgiler, şirketin önce 2026’da ekransız bir model, ardından 2027’de ekranlı bir sürüm tanıtacağını öne sürmüştü.

    Samsung Galaxy Glasses neler sunacak?

    İddialara göre ilk modelde Transitions tipi camlar yer alacak. Bu camlar güneş ışığına maruz kaldıklarında otomatik olarak koyulaşıyor, iç mekana geçildiğinde ise tekrar şeffaf hale geliyor. Transitions, Ray-Ban’in de sahibi olan EssilorLuxottica’nın tescilli markası olduğu için Samsung’un Meta gibi doğrudan Transitions camları mı kullanacağı, yoksa benzer fotoğrafik camları mı tercih edeceği merak konusu.

    Meta’nın Ray-Ban gözlüklerinde olduğu gibi Samsung’un modelinde de kamera, Wi-Fi ve Bluetooth bulunacak. Ancak Samsung’un gözlüğü bunlara ek olarak, Meta'nun gözlüklerinde olmayan mobil veri bağlantısını da sunacak. Şirket daha önce “Galaxy Glasses” markasını tescil ettirdiği için ürünün bu isimle çıkma ihtimali oldukça yüksek.

