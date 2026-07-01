Samsung'un akıllı gözlüğüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Samsung’un uzun süredir üzerinde çalıştığı akıllı gözlük projesine ilişkin önemli detaylar ortaya çıktı. Sızdırılan Galaxy Glasses Manager uygulaması, şirketin akıllı gözlük ekosistemi ve yaklaşan ürünleri hakkında yeni bilgiler verdi.

Galaxy Glasses Manager uygulaması üzerinden kontrol edilecek

SammyGuru tarafından paylaşılan sızıntıya göre Galaxy Glasses Manager uygulaması, akıllı gözlüklerin akıllı telefonlarla eşleştirilmesini ve tüm temel işlevlerinin yönetilmesini sağlayacak. Uygulama üzerinden cihaz ayarları düzenlenebilecek, yazılım güncellemeleri yüklenebilecek ve gözlüklerle çekilen fotoğraf ile videolar telefona aktarılabilecek.

Sızıntıda yer alan görsellerde görünen gözlükler Samsung markasını taşımıyor. Bu modellerin, Samsung’un Google ve Qualcomm iş birliğiyle geliştirdiği Warby Parker markalı akıllı gözlükler olduğu ifade ediliyor.

Tam Boyutta Gör

One UI XR arayüzü üzerinde çalışacak

Uygulama kodlarında yer alan bilgiler, akıllı gözlüklerin Samsung’un XR cihazlarında kullandığı One UI XR arayüzüyle çalışacağını gösteriyor. One UI XR, Google’ın Android XR platformu üzerine inşa edilmiş durumda.

Kod incelemeleri ayrıca Samsung’un Galaxy Glasses Controller adlı ayrı bir uygulama üzerinde çalıştığını da ortaya koydu. Bu uygulamanın Galaxy akıllı saatlere yüklenerek gözlüklerin kontrol edilmesini sağlayacağı belirtiliyor. Bunun yanında, Galaxy Ring üzerinden hareket ve jest tabanlı kontrol desteğine yönelik referanslar da uygulama içerisinde tespit edildi.

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Sızıntıya göre Galaxy Glasses Manager yalnızca Samsung’un kendi akıllı gözlükleriyle değil, Warby Parker ve Gentle Monster iş birlikleri kapsamında geliştirilen modellerle de uyumlu olacak.

Samsung’un yeni katlanabilir telefonlarıyla birlikte akıllı gözlük projelerine de sahne olması beklenen Galaxy Unpacked etkinliğinin gelecek ay düzenlenmesi bekleniyor.

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Samsung'un akıllı gözlüğüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

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