Samsung'un akıllı gözlüğüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

Galaxy Glasses Manager uygulaması üzerinden kontrol edilecek
SammyGuru tarafından paylaşılan sızıntıya göre Galaxy Glasses Manager uygulaması, akıllı gözlüklerin akıllı telefonlarla eşleştirilmesini ve tüm temel işlevlerinin yönetilmesini sağlayacak. Uygulama üzerinden cihaz ayarları düzenlenebilecek, yazılım güncellemeleri yüklenebilecek ve gözlüklerle çekilen fotoğraf ile videolar telefona aktarılabilecek.
Sızıntıda yer alan görsellerde görünen gözlükler Samsung markasını taşımıyor. Bu modellerin, Samsung’un Google ve Qualcomm iş birliğiyle geliştirdiği Warby Parker markalı akıllı gözlükler olduğu ifade ediliyor.
One UI XR arayüzü üzerinde çalışacak
Uygulama kodlarında yer alan bilgiler, akıllı gözlüklerin Samsung’un XR cihazlarında kullandığı One UI XR arayüzüyle çalışacağını gösteriyor. One UI XR, Google’ın Android XR platformu üzerine inşa edilmiş durumda.
Kod incelemeleri ayrıca Samsung’un Galaxy Glasses Controller adlı ayrı bir uygulama üzerinde çalıştığını da ortaya koydu. Bu uygulamanın Galaxy akıllı saatlere yüklenerek gözlüklerin kontrol edilmesini sağlayacağı belirtiliyor. Bunun yanında, Galaxy Ring üzerinden hareket ve jest tabanlı kontrol desteğine yönelik referanslar da uygulama içerisinde tespit edildi.
Sızıntıya göre Galaxy Glasses Manager yalnızca Samsung’un kendi akıllı gözlükleriyle değil, Warby Parker ve Gentle Monster iş birlikleri kapsamında geliştirilen modellerle de uyumlu olacak.
Samsung’un yeni katlanabilir telefonlarıyla birlikte akıllı gözlük projelerine de sahne olması beklenen Galaxy Unpacked etkinliğinin gelecek ay düzenlenmesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş