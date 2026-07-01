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    Samsung'un akıllı gözlüğüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

    Samsung’un uzun süredir üzerinde çalıştığı Galaxy Glasses akıllı gözlük projesine ilişkin önemli detaylar ortaya çıktı.                                         

    Samsung'un akıllı gözlüğüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung’un uzun süredir üzerinde çalıştığı akıllı gözlük projesine ilişkin önemli detaylar ortaya çıktı. Sızdırılan Galaxy Glasses Manager uygulaması, şirketin akıllı gözlük ekosistemi ve yaklaşan ürünleri hakkında yeni bilgiler verdi.

    Galaxy Glasses Manager uygulaması üzerinden kontrol edilecek

    SammyGuru tarafından paylaşılan sızıntıya göre Galaxy Glasses Manager uygulaması, akıllı gözlüklerin akıllı telefonlarla eşleştirilmesini ve tüm temel işlevlerinin yönetilmesini sağlayacak. Uygulama üzerinden cihaz ayarları düzenlenebilecek, yazılım güncellemeleri yüklenebilecek ve gözlüklerle çekilen fotoğraf ile videolar telefona aktarılabilecek.

    Sızıntıda yer alan görsellerde görünen gözlükler Samsung markasını taşımıyor. Bu modellerin, Samsung’un Google ve Qualcomm iş birliğiyle geliştirdiği Warby Parker markalı akıllı gözlükler olduğu ifade ediliyor.

    Samsung'un akıllı gözlüğüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    One UI XR arayüzü üzerinde çalışacak

    Uygulama kodlarında yer alan bilgiler, akıllı gözlüklerin Samsung’un XR cihazlarında kullandığı One UI XR arayüzüyle çalışacağını gösteriyor. One UI XR, Google’ın Android XR platformu üzerine inşa edilmiş durumda.

    Kod incelemeleri ayrıca Samsung’un Galaxy Glasses Controller adlı ayrı bir uygulama üzerinde çalıştığını da ortaya koydu. Bu uygulamanın Galaxy akıllı saatlere yüklenerek gözlüklerin kontrol edilmesini sağlayacağı belirtiliyor. Bunun yanında, Galaxy Ring üzerinden hareket ve jest tabanlı kontrol desteğine yönelik referanslar da uygulama içerisinde tespit edildi.

    Sızıntıya göre Galaxy Glasses Manager yalnızca Samsung’un kendi akıllı gözlükleriyle değil, Warby Parker ve Gentle Monster iş birlikleri kapsamında geliştirilen modellerle de uyumlu olacak.

    Samsung’un yeni katlanabilir telefonlarıyla birlikte akıllı gözlük projelerine de sahne olması beklenen Galaxy Unpacked etkinliğinin gelecek ay düzenlenmesi bekleniyor.

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    eski_nesil 3 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 3 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 5 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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