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    Samsung'un sürprizi ortaya çıktı: Samsung Smart Glasses sızdırıldı

    Samsung yaklaşan Galaxy Unpacked etkinliğinde akıllı gözlüğüyle ilgili yeni detayları açıklayacak. Google, Warby Parker ve Gentle Monster ile birlikte geliştirilen gözlüğün özellikleri sızdırıldı.

    samsung akıllı gözlük özellikleri sızdırıldı
    Galaxy Unpacked etkinliğine birkaç saat kaldı. Etkinlikte Samsung, Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Galaxy Z Flip 8'in yanı sıra Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra'yı tanıtacak. Son dakika sızıntısı ayrıca Samsung'un akıllı gözlüğü ile ilgili yeni ayrıntıları da açıklayacağını ortaya koyuyor.

    Samsung akıllı gözlük özellikleri nasıl olacak?

    samsung smart glasses özellikleri beklenen Tam Boyutta Gör
    Samsung, bugün akıllı gözlükleriyle ilgili yeni ayrıntıları açıklayacak. Giyilebilir cihazın Google, Warby Parker ve Gentle Monster ile birlikte geliştirildiği söyleniyor. Gözlük, Android XR işletim sistemini kullanıyor ve Qualcomm'un Snapdragon AR1 Gen 1 işlemcisi mevcut. İlginç bir detay olarak, dahili ekran yok.

    Samsung, içeriği doğrudan gözün önünde göstermek yerine, Google Gemini ile desteklenen yapay zeka özelliklerine odaklanacak. Çerçeveye monte edilmiş iki kamera, kişinin çevresini analiz edecek. Raporda, Gemini’ın bir toplantıda beyaz tahtadaki bilgileri alıp bunu bağlı akıllı telefondaki Samsung Notlar'a kaydetme örneği veriliyor. Kullanıcılar ayrıca şakak bölgesindeki dokunmatik sensörleri kullanarak Gemini’a sesli komutlar verebilecek. Samsung’un örnek olarak göstereceği diğer özellikler arasında navigasyon yardımı, canlı çeviri ve kamera paylaşımı yer alıyor.

    Samsung’un akıllı gözlüğü tek şarjla 9 saate kadar pil ömrü sunacak. Samsung'un ayrıca yedi ek tam şarj sağlayabilen bir şarj kutusu da sunacağı söyleniyor.

    Raporda Samsung Smart Glasses fiyatının ne kadar olacağı ve ne zaman satışa sunulacağına dair bir bilgi yok.

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