Samsung'un sürprizi ortaya çıktı: Samsung Smart Glasses sızdırıldı

Samsung akıllı gözlük özellikleri nasıl olacak?
Samsung, içeriği doğrudan gözün önünde göstermek yerine, Google Gemini ile desteklenen yapay zeka özelliklerine odaklanacak. Çerçeveye monte edilmiş iki kamera, kişinin çevresini analiz edecek. Raporda, Gemini’ın bir toplantıda beyaz tahtadaki bilgileri alıp bunu bağlı akıllı telefondaki Samsung Notlar'a kaydetme örneği veriliyor. Kullanıcılar ayrıca şakak bölgesindeki dokunmatik sensörleri kullanarak Gemini’a sesli komutlar verebilecek. Samsung’un örnek olarak göstereceği diğer özellikler arasında navigasyon yardımı, canlı çeviri ve kamera paylaşımı yer alıyor.
Samsung’un akıllı gözlüğü tek şarjla 9 saate kadar pil ömrü sunacak. Samsung'un ayrıca yedi ek tam şarj sağlayabilen bir şarj kutusu da sunacağı söyleniyor.
Raporda Samsung Smart Glasses fiyatının ne kadar olacağı ve ne zaman satışa sunulacağına dair bir bilgi yok.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: