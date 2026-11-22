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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Yapay zeka veri merkezlerinin yüksek talebi, küresel bellek pazarında büyük bir arz krizine yol açıyor. Samsung'un 2029 yılına kadarki bellek üretim kapasitesi şimdiden doldu. Şirket, uzun vadeli sözleşmelerle kapasitesinin yüzde 70'ini büyük teknoloji devlerine ayırıyor. HBM üretimi standart DRAM çözümlerini de kısıtlarken, üreticiler talebin ancak yüzde 70'ini karşılayabiliyor. Bu durum tüketiciler için bellek fiyatlarının 2027 sonrasında da yüksek kalacağını gösteriyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka veri merkezlerine yönelik artan talep, küresel bellek pazarındaki arz sıkıntısını derinleştiriyor. Samsung'un 2027-2029 dönemindeki bellek üretim kapasitesinin büyük bölümünün şimdiden sözleşmelerle rezerve edildiği belirtilirken, bazı müşterilerin 2031 yılına kadar uzanan uzun vadeli tedarik anlaşmaları için görüşmeler yürüttüğü bildiriliyor.

Samsung, bellek üretiminin yüzde 70'ini uzun vadeli anlaşmalara ayırmak istiyor

Samsung, 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarında 10 büyük müşteriyle uzun vadeli bellek tedarik anlaşmaları imzaladığını açıklamıştı. Şirket ayrıca 10 farklı müşteriyle daha görüşmeler yürüttüğünü ve bu müzakerelerin bazılarında son aşamaya yaklaşıldığını belirtmişti.

Şirketin hedefi, 2030 yılına kadar orta ve uzun vadeli bellek üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 60 ila yüzde 70'ini çok yıllı tedarik sözleşmeleri kapsamında tahsis etmek. Bu strateji, Samsung'un gelirlerini daha öngörülebilir hale getirirken büyük teknoloji şirketlerinin de bellek tedarikini güvence altına almasını sağlayacak.

Sektör kaynaklarına göre bazı müşteriler, anlaşmaların 2031 yılına kadar uzatılmasını istiyor. Bu sözleşmelerin gelecekteki fiyat dalgalanmalarına karşı koruma sağlayacak fiyatlandırma mekanizmaları ve peşin ödemeler içermesi de gündemde.

HBM üretimi geleneksel DRAM arzını da etkiliyor

Bellek pazarındaki sıkışıklığın önemli nedenlerinden biri, HBM üretiminin geleneksel DRAM üretim kapasitesi üzerindeki etkisi. Yapay zeka hızlandırıcılarında kullanılan yüksek bant genişlikli belleklerin üretimi, standart DRAM çözümlerine kıyasla önemli miktarda wafer kapasitesi gerektiriyor.

Samsung daha önce 2027 yılına yönelik HBM üretim kapasitesinin tamamının satıldığını açıklamıştı. Sektör kaynakları ise 2027 yılı için geleneksel DRAM wafer üretim kapasitesinin de büyük ölçüde tükendiğini belirtiyor.

Sektördeki büyük bellek üreticilerinin mevcut üretim kapasiteleriyle müşteri taleplerinin yalnızca yüzde 60 ila yüzde 70'ini karşılayabildiği tahmin ediliyor. Bu nedenle 2027 yılında arz sıkıntısının daha da belirgin hale gelebileceği değerlendiriliyor.

Samsung'un üretim kapasitesini artırmaya yönelik yatırımları da kısa vadede çözüm sunmayabilir. Yeni yarı iletken fabrikalarının faaliyete geçmesi yıllar alırken, gelişmiş HBM çözümlerinin üretim süreçleri de mevcut kapasitenin daha büyük bölümünü tüketiyor.

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NAND bellek fiyatlarında düşüş ihtimali bulunuyor

Öte yandan bellek pazarındaki bütün ürün grupları aynı yönde ilerlemiyor. DRAM ve HBM tarafında arz sıkıntısı giderek büyürken NAND bellek pazarının geleceğine ilişkin daha farklı beklentiler bulunuyor. Araştırma şirketi TrendForce, Çinli bulut hizmeti sağlayıcılarının kurumsal SSD siparişlerini azaltması ve üretim kapasitesinin artması nedeniyle NAND sözleşme fiyatlarının 2027'nin ilk çeyreğinde düşmeye başlayabileceğini öngörüyor.

PC kullanıcıları ve tüketiciler açısından bakıldığında ise DRAM tarafındaki arz sıkıntısının kısa sürede sona ermesi pek olası görünmüyor. Yapay zeka yatırımlarının mevcut hızını koruması halinde, bellek fiyatları üzerindeki baskı 2027 sonrasında devam edebilir.

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Samsung'un bellek üretim kapasitesi 2029'a kadar doldu

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