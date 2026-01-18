Giriş
    Samsung'un bellek üretimi bu sene sadece %5 artacak: Kriz devam edecek

    Samsung’un toplam DRAM wafer üretimi bu yıl yalnızca yaklaşık %5 artarak 8 milyon seviyesine yaklaşacak. Bu artış, yıl içinde beklenen talep artışının oldukça altında kalıyor.

    Samsung'un bellek üretimi bu sene %5 artacak: Kriz devam edecek Tam Boyutta Gör
    Samsung’un DRAM üretiminin, küresel talep hızla artmasına rağmen yalnızca tek haneli oranlarda büyümesi bekleniyor. Bu durum, bellek tedarik zincirindeki sıkışıklığın bir süre daha devam edeceğine işaret ediyor.

    Samsung’un DRAM üretim artışı, talebin çok gerisinde kalıyor

    Bellek tedarik zincirindeki darboğaz, Samsung, Micron ve SK hynix gibi şirketleri yapay zeka kaynaklı talebi karşılamak için acil önlemler almaya zorladı. Samsung, tüketici ürünlerine ayrılan DRAM arzının bir kısmını yeniden yönlendirmenin yanı sıra, Güney Kore’deki Pyeongtaek kampüsünü genişleterek üretimi artırmayı planlıyor. Ancak DigiTimes’a göre, Samsung’un toplam DRAM wafer üretimi bu yıl yalnızca yaklaşık %5 artarak 8 milyon seviyesine yaklaşacak. Bu artış, yıl içinde beklenen talep artışının oldukça altında kalıyor.

    Samsung ve SK hynix gibi bellek üreticileri DRAM üretimini agresif biçimde artırma konusunda temkinli davranıyor. Bunun temel nedeni, yapay zeka talebinin ileride yavaşlaması halinde arz fazlası oluşma riskinden kaçınmak. Buna karşın, son tahminler DRAM siparişlerinin yıllık bazda %30’a kadar artabileceğini gösteriyor. Bu tabloya bakıldığında, Samsung’un planladığı sınırlı üretim artışı kısa vadede tedarik sorunlarını hafifletmekten uzak görünüyor.

    Öte yandan, SK hynix’in M15X fabrikası, Samsung’un genişletilen Pyeongtaek tesisleri ve Micron’un ABD Idaho’daki yeni fabrikası gibi yaklaşan üretim yatırımlarının büyük ölçüde HBM talebine odaklanması bekleniyor. Koreli bellek devleri, HBM3, HBM3E ve HBM4 gibi yeni nesil HBM teknolojilerine agresif şekilde yatırım yapıyor. Bu nedenle, tüketici pazarının DRAM üretim artışından kısa vadede kayda değer bir fayda sağlaması beklenmiyor. Bellek kıtlığının bu segmentte uzun süre devam etmesi muhtemel. Bazı tahminlere göre, bellek arzındaki sıkıntıların en az 2028’e kadar sürmesi bekleniyor. 

    Kaynakça https://wccftech.com/samsung-memory-production-to-see-a-measly-5-percent-increase/ https://www.digitimes.com/news/a20260114VL211/dram-samsung-2026-demand-production.html
