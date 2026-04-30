    Samsung’un çip kârı neredeyse 50 kat yükseldi: Bellek krizi ise sürecek

    Samsung’un çip kârı yapay zeka talebiyle 49 kat artarak rekor kırdı. Şirket, artan siparişler nedeniyle 2027’de küresel çip arz açığının daha da derinleşecebileceği uyarısında bulundu.

    Samsung Electronics, açıkladığı son finansal sonuçlarla yarı iletken sektöründe dengeleri değiştiren bir tablo ortaya koydu. Şirketin özellikle bellek çipi segmentinde elde ettiği olağanüstü performans, küresel ölçekte hızlanan yapay zeka yatırımlarının etkisini net biçimde yansıttı. Açıklanan verilere göre, Samsung’un çip birimi kârı yıllık bazda yaklaşık 49 kat artarak tarihi bir seviyeye ulaştı.

    Şirket, bu güçlü performansa rağmen önümüzdeki döneme ilişkin dikkat çekici bir uyarıda da bulundu. Samsung’a göre mevcut talep eğilimi devam ederse 2027 yılında çip arzı ile talep arasındaki fark daha da büyüyecek ve ciddi bir tedarik sıkıntısı yaşanacak.

    Yapay zekada talep bitmiyor

    Samsung’un başarısının arkasındaki en önemli itici güç, hızla büyüyen ve devam eden yapay zeka talebi oldu. Samsung yöneticilerinden Kim Jaejune, şirketin mevcut üretim kapasitesinin talebi karşılamakta zorlandığını açıkça ifade etti. Şirketin analizlerine göre halihazırda alınan siparişler bile 2027’de arz açığının 2026’dan daha büyük olacağını gösteriyor. Yeni üretim tesislerinin devreye alınmasının uzun zaman alması ise arz tarafındaki sıkışıklığın kısa vadede çözülemeyeceğine işaret ediyor.

    Samsung’un açıkladığı verilerde en dikkat çekici kalem, çip bölümünden gelen gelir oldu. Şirket, yılın ilk çeyreğinde bu segmentte 53.7 trilyon won (yaklaşık 36.15 milyar dolar) faaliyet kârı elde etti. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam yalnızca 1.1 trilyon won (yaklaşık 740 milyon dolar) seviyesindeydi.

    Toplam faaliyet kârı ise 8 kat artarak 57.2 trilyon won (yaklaşık 38.5 milyar dolar) ile rekor kırdı. Böylece çip birimi, şirket kârının yüzde 94’ünü tek başına oluşturdu. Samsung’un toplam geliri de yıllık bazda yüzde 69 artarak 133.9 trilyon won (yaklaşık 90.1 milyar dolar) seviyesine yükseldi. Samsung’un bu çeyrekteki net kazancı, geçen yılın toplamını geride bıraktı.

    Samsung, artan talebi yönetebilmek için müşterileriyle çok yıllı bağlayıcı sözleşmeler imzaladığını açıkladı. Bu anlaşmaların detayları ve müşteri isimleri paylaşılmadı ancak şirketin amacı, üretim kapasitesini uzun vadeli olarak güvence altına almak.

    HBM yarışı sürüyor

    Bununla birlikte Samsung, yüksek bant genişlikli bellek (HBM) alanında rakibi SK Hynix ile arasındaki farkı kapatmaya çalışıyor. Şirket, Nvidia’nın Vera Rubin platformu için geliştirilen HBM4 çiplerinin seri üretimine Şubat ayında başladığını duyurdu. Ayrıca bu yıl HBM gelirlerinin geçen yıla kıyasla üç katından fazla artmasının beklendiği belirtildi. Bu doğrultuda Samsung, yapay zeka talebine yanıt verebilmek için sermaye harcamalarını önemli ölçüde artırmayı planlıyor.

    Şirketin önündeki bir diğer kritik risk ise iş gücü tarafında ortaya çıkıyor. Güney Kore’de özellikle çip bölümünde çalışanları temsil eden sendikalar, ücret anlaşmazlıkları nedeniyle grev ihtimalini gündeme getirdi. Samsung, olası bir grevin üretimi aksatmaması için özel bir kriz yönetim sistemi kurduğunu açıkladı. Ancak sendika temsilcileri, olası bir iş bırakma eyleminin “astronomik zarar” yaratabileceği uyarısında bulunuyor.

    Çip fiyatlarındaki artış, Samsung’un diğer iş kolları üzerinde baskı oluşturuyor. Şirketin mobil ve ağ ekipmanları bölümü, artan bileşen maliyetleri nedeniyle kârlılıkta düşüş bekliyor. Bu segmentte faaliyet kârı ilk çeyrekte yüzde 35 gerileyerek 2.8 trilyon won (yaklaşık 1.89 milyar dolar) seviyesine indi. Her ne kadar iki birim de Samsung çatısı altında olsa da mobil taraf, artan bileşen maliyetlerinden yine de etkileniyor.

    Benzer şekilde ekran paneli birimi de zayıf bir performans sergiledi. Apple gibi büyük müşterilere ekran tedarik eden bu bölümde faaliyet kârı yüzde 20 düşüşle 400 milyar won (yaklaşık 269 milyon dolar) oldu.

