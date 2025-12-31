Giriş
    Samsung'un dev batarya projesi iptal: Pil şişme yaptı!

    Samsung'un alışılmadık derecede büyük kapasiteli (20.000 mAh) silikon-karbon batarya geliştirdiği bildirilmişti. Ancak, testler olumsuz sonuç verdi ve proje askıya alındı.

    Samsung SDI 20.000 mAh batarya projesi iptal Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde Samsung SDI'nin 20.000 mAh'lik çift hücreli silikon-karbon pili test ettiğini bildirilmişti. Bu pilin ana hücresi 12.000 mAh kapasiteye ve 6.3 mm kalınlığa sahipken, ikincil hücre 8.000 mAh kapasiteye ve 4 mm kalınlığa sahip. Ancak testler sırasında 12000 mAh’lik ana hücre, önemli kararlılık sorunu yarattı, verimlilik düşüşü oldu, daha da önemlisi mekanik şişme gösterdi.

    Silikon-karbon piller, akıllı telefon pilleri açısından geleceğin devrim niteliğindeki adımlarından biri. Geleneksel grafit, yeni materyal kadar çok lityum iyonu tutma kapasitesine sahip olmadığından bu yeni gelişme, akıllı telefonların pil ömrünün sınırlı olmamasını sağlamak için gereken yanıt. Samsung gibi teknoloji devlerinin bu yeni gelişmeye büyük yatırımlar yapması ise olağan bir durum. Bu bağlamda Güney Koreli teknoloji devinin pil odaklı birimi olan Samsung SDI, 20.000 mAh’lik batarya geliştirdiklerini açıkladı ancak güvenlik nedeniyle proje iptal edildi.

    Kararlılık, verimlilik ve şişme sorunu

    Testler sonucunda, 12.000 mAh'lik pilin mekanik olarak şişme gösterdiği tespit edildi. Şarj testi 100 W hızla yapılırken hücrenin şişmesi (6.3 mm’den 8.2 mm’ye) güvenlik açısından sorunlu bir durum yaratırken, 20.000 mAh'lik çift hücreli bataryanın toplam kalınlığının 14 mm'ye -neredeyse hücrelerin dış gövdesi kadar kalınlığa- ulaşması günümüz akıllı telefonları için çok fazla. Bu da pilin güvenliği ve verimliliği açısından, şirketin yeniden 6.000 mAh ile 8.000 mAh aralığında silikon karbon pillere odaklanmasına yol açtı.

    Yüksek kapasiteli pillerin amiral gemisi modelleri için yeni norm haline geleceği bir dönemin başlangıcında olduğumuz açık. Bundan beş yıl önce, 3.000 mAh kapasiteli pil, tüm Android üreticilerinin sahip olmayı hedeflediği bir şeydi. Şu anda, 5.000 mAh altı bataryaya sahip telefonlar, tüketiciler tarafından yetersiz olarak görülüyor.

