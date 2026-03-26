Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung'un Exynos 2800 planı değişti: 1.4nm yerine 2nm

    Samsung'un Exynos 2800 için 1.4nm üretim planından vazgeçtiği sızdırıldı. Şirketin, daha stabil ve verimli bir üretim için gelişmiş 2nm sürece yöneldiği belirtiliyor.

    Samsung’un bir sonraki amiral gemisi telefon serisine güç vermesi beklenen Exynos 2700 ve Exynos 2800 için hazırlıklara başladı. Bildiğiniz gibi yarı iletken tarafında rekabet yalnızca daha küçük üretim süreçlerine geçişle sınırlı kalmıyor. Verimlilik ve maliyet dengesi de en az teknoloji kadar belirleyici hale gelmiş durumda. Samsung ise, Exynos 2800 için planları değiştirmiş olabilir.

    1.4nm yerine 2nm geliyor

    Ortaya çıkan bilgilere göre şirket, Exynos 2800 için daha önce planladığı 1.4nm üretim sürecinden vazgeçmiş durumda. Bunun yerine Samsung'un geliştirilmiş 2nm GAA süreci olan SF2P+ tercih edilecek. İlk planlara göre Exynos 2800'ün 2027 itibarıyla 1.4nm (SF1.4) sürecinde üretilmesi hedefleniyordu. Ancak bu üretim teknolojisinin henüz yeterli olgunluğa ulaşmamış olması, düşük verim oranları ve artan maliyet risklerini beraberinde getiriyor.

    Şirketin hali hazırda ikinci nesil 2nm GAA süreci (SF2P) üzerinde çalıştığı ve bunun geliştirilmiş versiyonu olan SF2P+’ı önümüzdeki dönemde devreye almayı planladığı paylaşılmıştı. Öte yandan mevcut 2nm GAA üretim sürecinde verim oranlarının yaklaşık yüzde 60 seviyesinde olduğu söyleniyor. Bu da daha ileri üretim teknolojilerine geçişte neden temkinli davranıldığını açıklayan önemli bir faktör.

    Samsung’un yol haritasında Exynos 2800 öncesinde Exynos 2700 modeli bulunuyor. "Ulysses" kod adıyla geliştirilen bu yonganın, Galaxy S27 serisinde daha geniş çaplı kullanılması planlanıyor. Exynos 2800'de ki en önemli gelişme ise, şirket içinde geliştirilen GPU ile gelecek olması.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    renault clio 1.4 alize 2006 yorumları now tv sinyal sorunu nasıl çözülür şofben ışıkları yanıyor ama ısıtmıyor bahis siteleri numaramı nerden buluyor dubai ps5 fiyatı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 15C
    Redmi 15C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER Aspire Lite AL15-32P
    ACER Aspire Lite AL15-32P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum