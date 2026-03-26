Samsung'un Exynos 2800 planı değişti: 1.4nm yerine 2nm

Tam Boyutta Gör Samsung’un bir sonraki amiral gemisi telefon serisine güç vermesi beklenen Exynos 2700 ve Exynos 2800 için hazırlıklara başladı. Bildiğiniz gibi yarı iletken tarafında rekabet yalnızca daha küçük üretim süreçlerine geçişle sınırlı kalmıyor. Verimlilik ve maliyet dengesi de en az teknoloji kadar belirleyici hale gelmiş durumda. Samsung ise, Exynos 2800 için planları değiştirmiş olabilir.

1.4nm yerine 2nm geliyor

Ortaya çıkan bilgilere göre şirket, Exynos 2800 için daha önce planladığı 1.4nm üretim sürecinden vazgeçmiş durumda. Bunun yerine Samsung'un geliştirilmiş 2nm GAA süreci olan SF2P+ tercih edilecek. İlk planlara göre Exynos 2800'ün 2027 itibarıyla 1.4nm (SF1.4) sürecinde üretilmesi hedefleniyordu. Ancak bu üretim teknolojisinin henüz yeterli olgunluğa ulaşmamış olması, düşük verim oranları ve artan maliyet risklerini beraberinde getiriyor.

Şirketin hali hazırda ikinci nesil 2nm GAA süreci (SF2P) üzerinde çalıştığı ve bunun geliştirilmiş versiyonu olan SF2P+’ı önümüzdeki dönemde devreye almayı planladığı paylaşılmıştı. Öte yandan mevcut 2nm GAA üretim sürecinde verim oranlarının yaklaşık yüzde 60 seviyesinde olduğu söyleniyor. Bu da daha ileri üretim teknolojilerine geçişte neden temkinli davranıldığını açıklayan önemli bir faktör.

Samsung’un yol haritasında Exynos 2800 öncesinde Exynos 2700 modeli bulunuyor. "Ulysses" kod adıyla geliştirilen bu yonganın, Galaxy S27 serisinde daha geniş çaplı kullanılması planlanıyor. Exynos 2800'de ki en önemli gelişme ise, şirket içinde geliştirilen GPU ile gelecek olması.

