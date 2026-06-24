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    Samsung’un Exynos planı büyüyor: S27 Ultra sürpriz yapabilir

    Samsung’un 2nm tabanlı Exynos 2700 işlemcisi için ilk detaylar paylaşılmaya başladı. Şirket Galaxy S27 Ultra modelinde sürpriz yapabilir. İşte detaylar...      

    Samsung’un Exynos planı büyüyor: S27 Ultra sürpriz yapabilir Tam Boyutta Gör
    Samsung'un mobil işlemci tarafındaki planları hız kesmeden devam ediyor. Güney Kore’den gelen yeni bir rapora göre şirket, Exynos 2700 yonga setinin geliştirme sürecinde önemli bir eşiği geride bıkraktı ve çipi yalnızca standart Galaxy S modelleriyle sınırlı bırakmak istemiyor. Hatta işlemci, doğrudan daha üst modellere taşınabilir.

    Galaxy S27 Ultra için Exynos 2700 sürprizi

    Aktarılan bilgilere göre Exynos 2700, Samsung'un SF2P olarak anılan üretim süreci üzerine inşa ediliyor. Çipin 2026'nın dördüncü çeyreğinde seri üretime girmesi hedefleniyor. Buradaki asıl dikkat çekici nokta ise Samsung'un System LSI tarafının, mobil deneyim birimini bu işlemciyi Galaxy S27 serisinin Ultra modelinde kullanmaya ikna etmeye çalışması.

    Bu hamlenin arkasında yalnızca teknik değil, doğrudan ticari bir hesap da bulunuyor. Son yıllarda Galaxy S Ultra modelleri, Samsung'un amiral gemisi telefon satışlarında en güçlü halka haline geldi. Ultra serisinin standart ve Plus modellere kıyasla daha yüksek pay alması, burada kullanılacak bir Exynos işlemcinin satış hacmini ciddi biçimde artırabileceği anlamına geliyor. Bu da System LSI tarafı için maliyetleri düşürme ve kârlılığı artırma fırsatı yaratabilir.

    Diğer tarafta Samsung'un mobil bölümü için de benzer bir avantaj söz konusu. Bellek fiyatlarının yükseldiği mevcut dönemde, amiral gemisi telefonların toplam maliyeti üzerindeki baskı artıyor. Eğer şirket kendi geliştirdiği işlemciyle Ultra seviyesinde yeterli performansı sunabilirse, dış tedarike olan bağımlılığı azaltarak maliyet tarafında elini rahatlatabilir

    Samsung'un yakın dönem planlarına bakıldığında Exynos'un yeniden daha görünür hale geldiğini biliyoruz. Şirketin mevcut Exynos 2600 çözümünün bazı bölgelerde Galaxy S26 ve Galaxy S26+ modellerinde kullanılacağı, ayrıca ileride bazı pazarlarda Galaxy Z Flip 8 modeline de güç verebileceği konuşuluyor. Exynos 2700 için ortaya atılan son iddia ise Samsung'un bu dönüşü bir adım ileri taşımak istediği yönünde.

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    H
    hasandemirrr 6 gün önce

    çok güzel

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