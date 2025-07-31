Samsung'un gelirleri resmen çakıldı: Tesla anlaşması yetmedi

Çip krizi derinleşiyor
Samsung’un çip birimindeki faaliyet kârı, geçen yılın aynı dönemindeki 6.45 trilyon won seviyesinden 400 milyar won’a (287 milyon dolar) geriledi. Bu da yaklaşık yüzde 94’lük bir düşüş anlamına geliyor. Gelir tarafında ise tablo görece daha dengeli. Şirketin toplam geliri 74.6 trilyon won (yaklaşık 53.5 milyar dolar) olarak kaydedildi.
Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla çok hafif bir artış gösterse de, sürdürülebilir kârlılık açısından yeterli seviyede değil. Öte yandan, net kâr tarafında da düşüş devam etti. Samsung'un ikinci çeyrekteki net kârı 10.44 trilyon won seviyesinden yarıya düştü.
Mobil deneyim ve ağ birimi ise Samsung'un bilançosundaki tek parlak nokta oldu. Bu bölümdeki faaliyet kârı 3.1 trilyon won’a (2.22 milyar dolar) yükselirken, toplam gelir 29.2 trilyon won olarak açıklandı. Şirket, özellikle Galaxy S25 serisinin güçlü satışı ve yeni katlanabilir modellerle birlikte bu segmentteki ivmeyi sürdürecek gibi görünüyor.
Samsung, uzun vadede 2nm GAA üretiminde yüzde 70 verimliliğe ulaşmayı hedefliyor ve TSMC ile rekabeti sürdürme kararlılığını yineliyor. Ayrıca SF2P+ olarak adlandırılan üçüncü nesil 2nm teknolojisinin tasarımını tamamlayan şirket, bu düğümün iki yıl içinde üretime alınmasını planlıyor. Dolayısıyla yarı iletken birimindeki pozitif tablo için şirketin bir süre daha beklemesi gerekecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: