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    Samsung'un gelirleri resmen çakıldı: Tesla anlaşması yetmedi

    Samsung, 2025'in ikinci çeyreğinde elde ettiği geliri ve kârı açıkladı. Her iki alanda da düşüş görülürken, şirket beklentilerin altında kaldı. 2025 genelinde ise negatif tablo mevcut.

    Samsung'un gelirleri resmen çakıldı: Tesla anlaşması yetmedi Tam Boyutta Gör
    Samsung, 2025'in ikinci çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin faaliyet kârı bir önceki yıla göre yüzde 50'yi aşkın düşüşle 4.7 trilyon won (3.37 milyar dolar) seviyesinde kaldı. Bu rakam, analistlerin ortalama 5.33 trilyon wonluk beklentisinin altında kalırken, yarı iletken bölümünde de kayıplar sürüyor. 

    Çip krizi derinleşiyor

    Samsung’un çip birimindeki faaliyet kârı, geçen yılın aynı dönemindeki 6.45 trilyon won seviyesinden 400 milyar won’a (287 milyon dolar) geriledi. Bu da yaklaşık yüzde 94’lük bir düşüş anlamına geliyor. Gelir tarafında ise tablo görece daha dengeli. Şirketin toplam geliri 74.6 trilyon won (yaklaşık 53.5 milyar dolar) olarak kaydedildi.

    Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla çok hafif bir artış gösterse de, sürdürülebilir kârlılık açısından yeterli seviyede değil. Öte yandan, net kâr tarafında da düşüş devam etti. Samsung'un ikinci çeyrekteki net kârı 10.44 trilyon won seviyesinden yarıya düştü.

    Samsung'un gelirleri resmen çakıldı: Tesla anlaşması yetmedi Tam Boyutta Gör
    Çip bölümünde yaşanan bu düşüşte ise, Samsung’un 3nm GAA üretiminde müşteri bulamaması ve HBM çiplerinde rakiplerine göre yavaş hareket etmesi etkili. Özellikle ABD'nin Çin'e yönelik çip kısıtlamaları hâlâ belirleyici faktör konumunda. Diğer yandan şirketin Exynos 2600 işlemcisi için 2nm GAA sürecinde prototip üretime geçtiği ve Tesla ile 16.5 milyar dolarlık bir anlaşma sağladığı bilgisi paylaşıldı. Ancak analistlere göre, bu gelişmelerin kısa vadede kârlılığa etkisi sınırlı olacak.

    Mobil deneyim ve ağ birimi ise Samsung'un bilançosundaki tek parlak nokta oldu. Bu bölümdeki faaliyet kârı 3.1 trilyon won’a (2.22 milyar dolar) yükselirken, toplam gelir 29.2 trilyon won olarak açıklandı. Şirket, özellikle Galaxy S25 serisinin güçlü satışı ve yeni katlanabilir modellerle birlikte bu segmentteki ivmeyi sürdürecek gibi görünüyor.

    Samsung, uzun vadede 2nm GAA üretiminde yüzde 70 verimliliğe ulaşmayı hedefliyor ve TSMC ile rekabeti sürdürme kararlılığını yineliyor. Ayrıca SF2P+ olarak adlandırılan üçüncü nesil 2nm teknolojisinin tasarımını tamamlayan şirket, bu düğümün iki yıl içinde üretime alınmasını planlıyor. Dolayısıyla yarı iletken birimindeki pozitif tablo için şirketin bir süre daha beklemesi gerekecek.

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