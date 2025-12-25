Giriş
    Samsung'un geniş ekranlı yeni katlanabilir telefonu böyle gözükebilir

    Samsung'un iPhone Fold'a rakip, geniş ekranlı yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Yeni bir render görüntüsü, bu modelin nasıl görüneceğini ortaya koyuyor.

    Samsung'un geniş ekranlı katlanabilir telefonu böyle gözükebilir Tam Boyutta Gör
    Apple'ın katlanabilir telefonu ile ilgili bilgiler son dönemde arttı. Son gelen raporlara göre cihaz, kısa ve geniş ekran oranıyla diğer katlanabilir telefonlardan farklı bir formda olacak. Ancak Samsung'un da benzer form faktörüne sahip bir model geliştirdiği belirtiliyor. X platformunda bir kullanıcı, bu iki cihazın nasıl görünebileceğine ilişkin render görüntüleri paylaşıldı.

    Samsung Wide Fold'un tasarımı ortaya çıktı

    Samsung Wide Fold ve iPhone Fold olarak anılan modellerin maketlerini gördüğünü söyleyen güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe, iki cihazın tasarım açısından oldukça benzer olduğunu belirtiyor. Her iki model de daha geniş bir form faktörüne sahip ve bu tasarım anlayışı ilk nesil Pixel Fold'u andırıyor.

    Samsung'un geniş ekranlı katlanabilir telefonu böyle gözükebilir Tam Boyutta Gör

    Bu tasarımın temel amacı, hem iç hem de dış ekranı daha işlevsel hale getirmek. Kısa ve geniş dış ekran, günlük kullanımda tek elle kullanmayı kolaylaştırırken, iç ekranın daha geniş olması video izleme konusunda daha iyi bir deneyim sunuyor. Açıldığında her iki cihazın da 4:3 en-boy oranına sahip, tablet benzeri bir iç ekran sunacağı belirtiliyor.

    Samsung'un geniş ekranlı katlanabilir telefonu böyle gözükebilir Tam Boyutta Gör
    Gelen bilgilere göre iPhone Fold, 7,58 inçlik bir iç ekran ve 5,35 inçlik bir kapak ekranı ile gelecek. Samsung’un Wide Fold modelinin ise biraz daha büyük olması bekleniyor: 7,6 inçlik iç ekran ve 5,4 inçlik dış ekran. Teknik olarak aradaki fark oldukça küçük ve kalınlık ile ağırlık da benzer olursa, iki telefonun elde verdiği hissin neredeyse aynı olacağı düşünülüyor.

    Bu sızıntı, Apple’ın ilk katlanabilir iPhone’una olan ilginin giderek arttığı bir dönemde ortaya çıktı. Son dönemde ortaya çıkan CAD tabanlı iPhone Fold çizimlerine bakılırsa, Samsung’un bu geniş ekranlı katlanır modeli Apple’a doğrudan bir yanıt gibi görünüyor.

    Peki Samsung, uzun ve dar tasarımdan tamamen vazgeçip geniş katlanabilir modele mi geçiyor? Büyük ihtimalle hayır. Söylentilere göre Wide Fold, mevcut Z Fold serisinin yerini almak yerine ek bir seçenek olacak. Hatta Samsung’un 2026 için iki farklı Galaxy Z Fold modeli üzerinde çalıştığı konuşuluyor. Yani şirket, her iki form faktörünü aynı anda sunmaya devam edebilir.

