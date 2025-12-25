Samsung'un geniş ekranlı yeni katlanabilir telefonu böyle gözükebilir

Samsung Wide Fold'un tasarımı ortaya çıktı
Samsung Wide Fold ve iPhone Fold olarak anılan modellerin maketlerini gördüğünü söyleyen güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe, iki cihazın tasarım açısından oldukça benzer olduğunu belirtiyor. Her iki model de daha geniş bir form faktörüne sahip ve bu tasarım anlayışı ilk nesil Pixel Fold'u andırıyor.
Bu tasarımın temel amacı, hem iç hem de dış ekranı daha işlevsel hale getirmek. Kısa ve geniş dış ekran, günlük kullanımda tek elle kullanmayı kolaylaştırırken, iç ekranın daha geniş olması video izleme konusunda daha iyi bir deneyim sunuyor. Açıldığında her iki cihazın da 4:3 en-boy oranına sahip, tablet benzeri bir iç ekran sunacağı belirtiliyor.
Bu sızıntı, Apple’ın ilk katlanabilir iPhone’una olan ilginin giderek arttığı bir dönemde ortaya çıktı. Son dönemde ortaya çıkan CAD tabanlı iPhone Fold çizimlerine bakılırsa, Samsung’un bu geniş ekranlı katlanır modeli Apple’a doğrudan bir yanıt gibi görünüyor.
Peki Samsung, uzun ve dar tasarımdan tamamen vazgeçip geniş katlanabilir modele mi geçiyor? Büyük ihtimalle hayır. Söylentilere göre Wide Fold, mevcut Z Fold serisinin yerini almak yerine ek bir seçenek olacak. Hatta Samsung'un 2026 için iki farklı Galaxy Z Fold modeli üzerinde çalıştığı konuşuluyor. Yani şirket, her iki form faktörünü aynı anda sunmaya devam edebilir.