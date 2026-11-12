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    Samsung'un ilk akıllı gözlüğü ön siparişe açıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Samsung, ilk akıllı gözlüğü Intelligent Eyewear modelini ABD ve Güney Kore'de ön siparişe açtı. 30 farklı tasarımla gelen cihaz neler sunuyor?                  

    Samsung'un ilk akıllı gözlüğü siparişe açıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Samsung, akıllı gözlük pazarına yönelik ilk ürününü satışa sunmaya hazırlanıyor. Şirketin Intelligent Eyewear adını verdiği yeni akıllı gözlükleri için Güney Kore ve ABD'de ön sipariş süreci başladı. Teknoloji ve moda dünyasını bir araya getirmeyi hedefleyen Samsung, ürün ailesini Gentle Monster ve Warby Parker ile gerçekleştirdiği iş birlikleri kapsamında toplam 30 farklı tasarımla sunuyor.

    Intelligent Eyewear modellerinin fiyatları 395 dolardan başlıyor ve tercih edilen çerçeveye göre 489 dolara kadar yükseliyor. Gentle Monster koleksiyonunda altı farklı çerçeve biçiminde 16 seçenek bulunurken Warby Parker tarafında üç farklı tasarım altında 14 alternatif yer alıyor. Kare, yuvarlak, oval, dikdörtgen ve kedi gözü gibi farklı çerçeve biçimleriyle hazırlanan koleksiyonlarda siyah, bordo, beyaz, açık gri ve koyu yeşil gibi renk seçenekleri bulunuyor.

    Samsung'un ilk akıllı gözlüğü siparişe açıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Ön siparişler Warby Parker'ın internet sitesi ve mağazaları, Gentle Monster'ın çevrim içi mağazası ve belirli Samsung satış noktaları üzerinden verilebiliyor. Akıllı gözlükleri satın almadan önce denemek isteyen kullanıcılar ise 10 Aralık itibarıyla seçili mağazalarda ürünü yakından inceleyebilecek.

    Samsung Intelligent Eyewear özellikleri neler?

    Samsung Intelligent Eyewear, donanım tarafında 12 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera, dört mikrofon ve iki adet açık kulak hoparlörüyle geliyor. Gözlüğün kamerası ve mikrofonları, kullanıcının gördüklerini ve duyduklarını algılayarak yapay zeka asistanlarının çevresel bağlamı anlamasına yardımcı oluyor.

    Cihazın merkezinde Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemciye 2 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Samsung, işlem yükünün akıllı gözlük ile eşleştirilen akıllı telefon arasında paylaştırıldığını belirtiyor. Böylece kullanıcılar sesli komutlar ve dokunmatik hareketler aracılığıyla gözlüğün özelliklerinden yararlanabiliyor.

    Yazılım tarafında Google'ın Android XR işletim sistemini kullanan Intelligent Eyewear, Gemini ve Bixby yapay zeka asistanlarını destekliyor. Ancak Bixby'nin kullanılabilmesi için gözlüğün bir Galaxy telefonla eşleştirilmesi gerekiyor.

    Uyumluluk konusunda gözlükler, One UI 9.0 veya daha yeni bir sürümü çalıştıran Galaxy S ve Galaxy Z serisi modellerin yanı sıra iPhone 13 ve üzerindeki, en az 6 GB RAM'e sahip Apple telefonlarıyla da kullanılabiliyor. Google tarafında ise Pixel 7 ve daha yeni modeller destekleniyor.

    Intelligent Eyewear'ın 12 MP kamerası fotoğraf çekmenin yanı sıra video kaydı da yapabiliyor. Gözlük, SDR formatında 30 kare/saniye hızında 3K video kaydını desteklerken HDR video çekiminde çözünürlük 2K seviyesine düşüyor. Bağlantı özellikleri arasında Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.4 teknolojileri bulunuyor.

    Pil performansı tarafında Samsung, gözlüğün karma kullanımda tek şarjla 9 saate kadar çalışabildiğini belirtiyor. Ürünle birlikte sunulan şarj kutusu sayesinde toplam kullanım süresi ise 72 saate kadar çıkabiliyor. 

    Samsung'un ilk akıllı gözlüğü siparişe açıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Tasarım ve taşınabilirlik açısından da geleneksel gözlüklere yakın bir deneyim hedefleniyor. Modellerin ortalama ağırlığı 41 gram seviyesinde. Gentle Monster seçenekleri 39,6 ile 43,9 gram arasında değişirken Warby Parker modellerinin ağırlığı 40,4 ile 42,6 gram arasında bulunuyor. IPX4 sertifikası ise gözlüğün su sıçramalarına karşı dayanıklılık sunduğunu gösteriyor.

    Akıllı gözlük, Google Gemini ile derin entegrasyon sayesinde kullanıcılar çevrelerindeki nesneleri ve önemli noktaları tanımlayabiliyor, gördükleri hakkında sorular sorabiliyor ve bağlama dayalı yanıtlar alabiliyor. Ayrıca internetten veya Google hesabındaki bilgilerden yararlanarak genel sorulara cevap verebiliyor.

    Gözlüğün öne çıkan özelliklerinden biri de gerçek zamanlı dil çevirisi. Bu özellik sayesinde farklı diller konuşan kişilerle iletişim kurmak kolaylaşıyor. Google Haritalar entegrasyonu ise kullanıcılara adım adım navigasyon desteği sunuyor.

    Toplantı ve iş odaklı kullanımda da çeşitli yapay zeka özellikleri bulunuyor. Kullanıcılar beyaz tahtaların veya toplantı notlarının fotoğrafını çekerek içerikleri doğrudan Samsung Notes uygulamasına aktarabiliyor ve yapay zeka yardımıyla özetleyebiliyor.

    Bunun yanında gözlük, telefona gelen bildirimleri sesli olarak okuyabiliyor. Yapay zeka, bildirimleri bağlamlarına göre gruplandırıp özetleyerek kullanıcılara daha doğal bir aktarım sunabiliyor.

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    Ekranlı ve mikrofonlu akıllı yüzük

    K
    kadirozgur87 12 saat önce

    merhabalar, reklama karışmak istemem ama L40 Ultra Complete Edition (CE) L40 Ultra serisinin devamı değilmiş, aslında L10s Plus'ın emiş gücü artırılmış ve mop yıkalamalı versiyonuymuş. Burada Dreame markası kötü niyetli bir isimlendirme yapmış

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