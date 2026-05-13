    Samsung’un ilk akıllı gözlüğünün çıkış tarihi ortaya çıktı

    Samsung, Android XR tabanlı ilk akıllı gözlüğü Galaxy Glasses’ı temmuz ayında tanıtabilir. Yapay zeka destekli cihazın Gemini entegrasyonuyla gelmesi bekleniyor.

    Katlanabilir telefon pazarındaki konumunu güçlendiren Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz yıl tanıttığı Galaxy Z TriFold ve Galaxy XR projelerinin ardından şimdi de yapay zeka destekli ilk akıllı gözlüğünü kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan yeni bilgiler, şirketin uzun süredir gündemde olan “Galaxy Glasses” modeli için lansman tarihini netleştirmeye başladığını gösteriyor.

    Tanıtım tarihi için temmuz işaret ediliyor

    Güney Kore merkezli SEDaily tarafından paylaşılan bilgilere göre Samsung, ilk akıllı gözlüğünü gelecek yıl düzenlenecek Galaxy Unpacked 2026 etkinliğinde tanıtmayı planlıyor. Şirketin büyük lansman organizasyonunun 22 Temmuz 2026 tarihinde Londra’da gerçekleştirileceği öne sürülüyor.

    Samsung’un etkinlikte akıllı gözlüğünün yanı sıra yeni nesil katlanabilir telefonlarını da duyurması bekleniyor. İddialara göre etkinlik kapsamında Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Wide modelleri sahneye çıkacak. Bunun yanında yeni nesil akıllı saatler olan Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2 modellerinin de tanıtılması beklenen ürünler arasında yer aldığı belirtiliyor.

    Android XR platformuyla gelecek

    Samsung ile Google daha önce yaptıkları açıklamalarda şirketin geliştirdiği akıllı gözlüğün Android XR platformunu kullanacağını doğrulamıştı. Bu işletim sistemi, artırılmış gerçeklik ve karma gerçeklik odaklı cihazlar için geliştirilen yeni nesil Android altyapısı olarak öne çıkıyor. Galaxy Glasses’ın yapay zeka tarafında ise Google’ın Gemini platformunu merkezine alacağı konuşuluyor. Böylece kullanıcıların sesli komutlar, gerçek zamanlı bilgi erişimi ve çevresel analiz gibi birçok özelliği doğrudan gözlük üzerinden kullanabilmesi hedefleniyor.

    Sızdırılan teknik bilgilere göre cihazda 12 megapiksel kamera, dahili hoparlörler ve mikrofonlar yer alacak. Ancak dikkat çeken en önemli detaylardan biri cihazın dahili bir ekrana sahip olmayacak olması. İddialara göre tüm işlem yükü ve görsel işleme süreçleri bağlı bir akıllı telefon üzerinden gerçekleştirilecek. Bu yaklaşımın hem ağırlığı azaltması hem de pil tüketimini dengelemesi amaçlanıyor.

