Samsung’un ilk akıllı gözlüğünün çıkış tarihi ortaya çıktı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Katlanabilir telefon pazarındaki konumunu güçlendiren Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz yıl tanıttığı Galaxy Z TriFold ve Galaxy XR projelerinin ardından şimdi de yapay zeka destekli ilk akıllı gözlüğünü kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan yeni bilgiler, şirketin uzun süredir gündemde olan “Galaxy Glasses” modeli için lansman tarihini netleştirmeye başladığını gösteriyor.

Tanıtım tarihi için temmuz işaret ediliyor

Güney Kore merkezli SEDaily tarafından paylaşılan bilgilere göre Samsung, ilk akıllı gözlüğünü gelecek yıl düzenlenecek Galaxy Unpacked 2026 etkinliğinde tanıtmayı planlıyor. Şirketin büyük lansman organizasyonunun 22 Temmuz 2026 tarihinde Londra’da gerçekleştirileceği öne sürülüyor.

TCL CSOT, XR gözlükler için dünyanın en yoğun ekranını tanıttı 2 gün önce eklendi

Samsung’un etkinlikte akıllı gözlüğünün yanı sıra yeni nesil katlanabilir telefonlarını da duyurması bekleniyor. İddialara göre etkinlik kapsamında Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Wide modelleri sahneye çıkacak. Bunun yanında yeni nesil akıllı saatler olan Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2 modellerinin de tanıtılması beklenen ürünler arasında yer aldığı belirtiliyor.

Android XR platformuyla gelecek

Samsung ile Google daha önce yaptıkları açıklamalarda şirketin geliştirdiği akıllı gözlüğün Android XR platformunu kullanacağını doğrulamıştı. Bu işletim sistemi, artırılmış gerçeklik ve karma gerçeklik odaklı cihazlar için geliştirilen yeni nesil Android altyapısı olarak öne çıkıyor. Galaxy Glasses’ın yapay zeka tarafında ise Google’ın Gemini platformunu merkezine alacağı konuşuluyor. Böylece kullanıcıların sesli komutlar, gerçek zamanlı bilgi erişimi ve çevresel analiz gibi birçok özelliği doğrudan gözlük üzerinden kullanabilmesi hedefleniyor.

Sızdırılan teknik bilgilere göre cihazda 12 megapiksel kamera, dahili hoparlörler ve mikrofonlar yer alacak. Ancak dikkat çeken en önemli detaylardan biri cihazın dahili bir ekrana sahip olmayacak olması. İddialara göre tüm işlem yükü ve görsel işleme süreçleri bağlı bir akıllı telefon üzerinden gerçekleştirilecek. Bu yaklaşımın hem ağırlığı azaltması hem de pil tüketimini dengelemesi amaçlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Samsung’un ilk akıllı gözlüğünün çıkış tarihi ortaya çıktı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: