Samsung, ilk PCIe 6.0 SSD'sini seri üretime geçirdi: 28,4 GB/s hız!

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Tam Boyutta Gör Samsung, yeni nesil yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama (HPC) sunucularına yönelik geliştirdiği PM1763 PCIe 6.0 SSD'sinin seri üretimine başladığını duyurdu. NVIDIA'nın gelecek nesil Vera Rubin platformu gibi yüksek bant genişliği gerektiren yapay zeka sistemleri için optimize edilen yeni SSD, performans ve enerji verimliliğinde önemli iyileştirmeler sunuyor.

28,4 GB/s okuma hızına ulaşıyor

Samsung PM1763, şirketin 9. nesil V-NAND belleğini ve yeni geliştirilen 4 nm üretim sürecine sahip kontrolcüsünü kullanıyor. SSD, 4 TB, 8 TB ve 16 TB kapasite seçenekleriyle satışa sunulacak. En yüksek kapasiteli 16 TB modeli, 28.400 MB/s sıralı okuma hızı ve 21.900 MB/s sıralı yazma hızına ulaşıyor. Bu performans, önceki nesil PM1753 modeline kıyasla iki katın üzerinde hız artışı anlamına geliyor.

Samsung'a göre PM1763, 40 GB büyüklüğündeki bir büyük dil modelini (LLM) yaklaşık 1,4 saniyede aktarabiliyor. Bu sayede işlemciler ile yapay zeka hızlandırıcıları arasındaki veri gecikmesi azalırken, genel AI işleme performansı da artıyor.

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PM1763, Direct-to-Chip (D2C) sıvı soğutma teknolojisini destekleyen sunucu sistemleri için optimize edildi. Bu sayede yoğun yapay zeka iş yükleri altında bile uzun süre en yüksek performansı koruyabiliyor.

Enerji verimliliği tarafında da önemli bir gelişme sunan yeni SSD, önceki nesle göre 1,8 kat daha yüksek güç verimliliği sunuyor. Bu da veri merkezlerinin enerji tüketimini ve işletme maliyetlerini düşürmeye yardımcı oluyor.

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