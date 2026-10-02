Samsung’un ilk yapay zeka gözlüğü kasım ayında satışa çıkabilir

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Tam Boyutta Gör Samsung, birkaç ay önce tanıttığı ilk akıllı gözlüğü Intelligent Eyewear için satış tarihini şimdiye kadar açıklamış değil. Ancak sektörden gelen son bilgilere göre şirketin ilk akıllı gözlüklerinin kasım ayında piyasaya çıkması bekleniyor. Gözlüklerinin ABD fiyatının ise 349 ila 499 dolar arasında olacağı belirtiliyor.

Bilindiği üzere Samsung, bu gözlükleri Google, Gentle Monster ve Warby Parker ile geliştiriyor. Yazılım tarafında ise Google’ın Android XR işletim sistemi kullanılıyor. Cihazda kamera, mikrofonlar ve hoparlörler yer alırken Gemini de sistemin temel özelliklerinden biri konumunda olacak. Kamera ve mikrofonlardan alınan veriler sayesinde Gemini, kullanıcının gördüklerini ve çevresindeki sesleri algılayarak çeşitli görevlerde yardımcı olabilecek.

Intelligent Eyewear neler sunuyor?

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Samsung’un tasarım tarafında da farklı seçenekler sunacağı belirtiliyor. Intelligent Eyewear için Gentle Monster ve Warby Parker tarafından hazırlanan birden fazla tasarım bulunacak. Cihazın ağırlığı konusunda ise Samsung’un Ray-Ban Meta gözlüklerine kıyasla avantaj sağlaması bekleniyor. The Korea Herald’ın aktardığı bilgilere göre Intelligent Eyewear, Ray-Ban Meta’dan 5 gram daha hafif olacak. Samsung, karma kullanımda akıllı gözlüklerinin tek şarjla 9 saate kadar dayanabildiğini, şarj kutusunun ise 7 ek tam şarj sağladığını iddia ediyor.

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Samsung, akıllı gözlüklerde giderek daha fazla gündeme gelen gizlilik sorunlarına karşı da bazı önlemler uyguluyor. Gözlüğün üzerinde, kameranın aktif olduğunu çevredeki kişilere göstermek amacıyla iki LED durum göstergesi bulunacak. Kamera kullanılırken bu ışıklar yanacak. Kullanıcı LED göstergelerini kapatmaya veya üzerlerini örtmeye çalıştığında ise kamera otomatik olarak devre dışı kalacak.

Gizlilik konusu Güney Kore’de de Samsung ile yetkililer arasında görüşmelere konu oldu. Güney Kore Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu, temmuz ayının sonlarında şirketle bir araya gelerek kamera ve mikrofonların aktif olduğu durumlarda çevredeki kişilerin nasıl bilgilendirileceğini ele aldı. Ülkenin Bilim ve BİT Bakanlığı da eylül ayında, akıllı gözlüklerle gizli görüntü kaydı yapılmasını ve sınavlarda kopya çekilmesini önlemeye yönelik kurallar hazırlamaya başladı.

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Samsung’un ilk yapay zeka gözlüğü kasım ayında satışa çıkabilir

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