Samsung'un klipsli kulaklığı ortaya çıktı: Galaxy Buds On neler sunacak?

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Tam Boyutta Gör Samsung’un bir süredir üzerinde çalıştığı belirtilen yeni kablosuz kulaklığı Galaxy Buds On hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Daha önce bir Samsung uygulamasında Galaxy Buds Able adıyla listelenen cihazın yeni detayları paylaşıldı.

Galaxy Buds On geliyor

Yeni sızıntıya göre Samsung’un klipsli kulaklık modeli Galaxy Buds On olarak adlandırılacak. Cihazın siyah renkli tasarımını gösteren vektör görselleri SammyGuru tarafından paylaşıldı. Galaxy Buds On'un klasik Galaxy Buds modellerinden farklı olarak kulağın içine yerleşmek yerine kulak kepçesine takılan açık yapılı bir tasarım kullanması bekleniyor.

Samsung'un daha önceki Galaxy Buds modellerinde kullandığı SM-R serisi model numaralarından farklı olarak, cihazın SM-U600 model numarasını taşıdığı belirtiliyor. Bu da, Galaxy Buds On'un şirketin mevcut kulaklık serisinden farklı bir ürün kategorisinde konumlanacağına işaret.

Galaxy Buds On neler sunacak?

Sızıntıda yer alan en dikkat çekici özelliklerden biri kafa hareketleriyle kontrol desteği. Samsung, bu özelliği Galaxy Buds 4 ve Galaxy Buds 4 Pro modellerinde kullanmaya başlamıştı. Galaxy Buds On'un da benzer şekilde belirli kafa hareketlerini algılayarak müzik oynatma veya durdurma ve çağrıları kontrol etme gibi işlemleri gerçekleştirebileceği belirtiliyor.

Kulaklığın çevredeki gürültü seviyesine göre ses seviyesini otomatik olarak değiştirebileceği de iddialar arasında. Örneğin tren istasyonu veya havaalanı gibi gürültülü ortamlarda ses seviyesi otomatik olarak artırılabilecek. Daha sessiz bir ortama geçildiğinde ise ses seviyesinin yeniden düşürülmesi bekleniyor.

Bu özellik, özellikle açık kulak tasarımı nedeniyle Galaxy Buds On için anlamlı olabilir. Kulak kanalını tamamen kapatmayan klipsli yapı nedeniyle çevredeki sesler müzik veya diğer içeriklerle daha fazla etkileşime girebilir.

Gemini ve Bixby desteği

Galaxy Buds On’un sesli komut özelliklerine de sahip olacağı öne sürülüyor. Kullanıcıların telefonlarına ulaşmadan sesli not başlatabileceği, Google’ın Gemini asistanını veya Samsung’un Bixby hizmetini etkinleştirebileceği belirtiliyor. Bunun yanı sıra kulaklıkta uyku algılama özelliği de bulunacak.

Galaxy Buds On, kullanıcının uyuduğunu algıladığında ses oynatmayı otomatik olarak durdurabilecek. Böylece kulaklığın kullanıcı uyuduktan sonra uzun süre boyunca içerik oynatmaya devam etmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Samsung henüz Galaxy Buds On modelini resmi olarak duyurmuş değil. Dolayısıyla cihazın özellikleri, tasarımı ve hatta ürün adı piyasaya çıkış öncesinde değişebilir.

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Samsung'un klipsli kulaklığı ortaya çıktı: Galaxy Buds On geliyor

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