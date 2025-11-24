Giriş
    Samsung'un konfor odaklı yepyeni AR gözlük patenti ortaya çıktı

    Samsung'un çift eksenli menteşe ve senkronize kablo sistemiyle uzun süreli kullanım sunacak AR gözlük patenti ortaya çıktı. Yaklaşan Galaxy Glasses için kullanılabilir.

    Samsung'un konfor odaklı yepyeni AR gözlük patenti ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Giyilebilir cihaz pazarında yatırımlarını sürdüren Samsung, bu alanda yenilikçi fikirler üretmeye devam ediyor. Şimdi de Koreli dev, AR gözlükler için yepyeni bir patent başvurusunda bulundu. Yeni tasarım, çift eksenli menteşe ve senkronize kablo sistemiyle AR gözlükleri daha konforlu hale getirebilir.

    Konfor odaklı yeni menteşe yapısı

    Yeni keşfedilen patent başvurusuna göre Samsung, akıllı gözlüklerde daha iyi uyum, denge ve uzun süreli kullanım hedefleyen gelişmiş bir menteşe yapısı planlıyor. Tasarımın merkezinde, iki ayrı eksende çalışan bir bağlantı sistemi ve bunu destekleyen senkronize bir makara-kablo mekanizması bulunuyor.

    Samsung'un konfor odaklı yepyeni AR gözlük patenti ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Patentte yer alan çift eksenli menteşe tasarımı, gövde ile saplar arasında iki farklı dönme milinin kullanılmasını hedefliyor. Böylece saplar çok açılı ayarlara izin veriyor ve farklı kafa boyutları için daha rahat bir kullanım söz konusu. Ayrıca, kullanıcıya uygulanan baskıyı azaltırken hareket hâlinde stabiliteyi artıracak.

    Sistemin en dikkat çekici kısmı ise her iki sapı birbirine bağlayan makara ve esnek kablo düzeni. Çerçevenin her iki yanında konumlanan makaralar, sapların hareketini senkronize ediyor. Kullanıcı bir sapı açtığında diğer sap aynı anda uyumlu şekilde konumlanıyor. Bu mekanik eşleşme, dengeyi koruyor ve gözlüğün kayma riskini azaltıyor. 

    Samsung, bu tasarımın doğrudan bir üründe kullanılıp kullanılmayacağını doğrulamadı ancak son sızıntılar, şirketin SM-O200P model numarasıyla test edilen yeni bir giyilebilir cihaz hazırladığını gösteriyor. Keza şirketin yakın tarihte Galaxy Glasses markasını tescil ettirdiğini söyleyelim. Son sızıntılara göre 2026'da ekransız bir model, 2027'de ise ekranlı bir versiyon ile karşılaşabiliriz. İlk model için fotoğrafik kararan Transitions tipi lensler, kamera, Wi-Fi ve Bluetooth gibi özellikler sunacak.

