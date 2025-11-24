Samsung'un konfor odaklı yepyeni AR gözlük patenti ortaya çıktı

Konfor odaklı yeni menteşe yapısı
Yeni keşfedilen patent başvurusuna göre Samsung, akıllı gözlüklerde daha iyi uyum, denge ve uzun süreli kullanım hedefleyen gelişmiş bir menteşe yapısı planlıyor. Tasarımın merkezinde, iki ayrı eksende çalışan bir bağlantı sistemi ve bunu destekleyen senkronize bir makara-kablo mekanizması bulunuyor.
Sistemin en dikkat çekici kısmı ise her iki sapı birbirine bağlayan makara ve esnek kablo düzeni. Çerçevenin her iki yanında konumlanan makaralar, sapların hareketini senkronize ediyor. Kullanıcı bir sapı açtığında diğer sap aynı anda uyumlu şekilde konumlanıyor. Bu mekanik eşleşme, dengeyi koruyor ve gözlüğün kayma riskini azaltıyor.
Samsung, bu tasarımın doğrudan bir üründe kullanılıp kullanılmayacağını doğrulamadı ancak son sızıntılar, şirketin SM-O200P model numarasıyla test edilen yeni bir giyilebilir cihaz hazırladığını gösteriyor. Keza şirketin yakın tarihte Galaxy Glasses markasını tescil ettirdiğini söyleyelim. Son sızıntılara göre 2026'da ekransız bir model, 2027'de ise ekranlı bir versiyon ile karşılaşabiliriz. İlk model için fotoğrafik kararan Transitions tipi lensler, kamera, Wi-Fi ve Bluetooth gibi özellikler sunacak.