    Samsung’un merakla beklenen akıllı gözlüğü ortaya çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Samsung’un “Jinju” kod adlı akıllı gözlüğü ortaya çıktı. Android XR ve Gemini destekli cihaz, ekran içermeyen yapısı ve yapay zeka odaklı özellikleriyle dikkat çekiyor.

    Samsung’un uzun süredir üzerinde çalıştığı akıllı gözlük projesine dair ilk somut detaylar gün yüzüne çıktı. Sızdırılan bilgilere göre şirketin ilk akıllı gözlüğü “Jinju” kod adıyla geliştiriliyor ve lansman öncesinde hem tasarımı hem de teknik özellikleri büyük ölçüde netleşmiş durumda.

    Paylaşılan görüntüler, cihazın klasik bir gözlük formuna sahip olduğunu ve özellikle Meta’nın Ray-Ban iş birliğiyle geliştirdiği akıllı gözlükleriyle benzer bir çizgide konumlandığını gösteriyor. Ancak Samsung’un bu üründe farklılaşmayı hedeflediği en kritik nokta, yazılım ve yapay zeka entegrasyonu olacak.

    Android XR ve Gemini entegrasyonu ön planda

    Sızdırılan bilgilere göre Galaxy Glasses, Android XR platformu üzerinde çalışacak. Bu platform, giyilebilir cihazlar için özel olarak geliştirilen yeni nesil bir işletim sistemi olarak öne çıkıyor. Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise Google’ın Gemini yapay zeka sistemiyle derin entegrasyon sunması.

    Bu entegrasyon sayesinde kullanıcılar gözlük üzerinden anlık çeviri yapabilecek, fotoğraf çekebilecek, hava durumunu sorgulayabilecek ya da Google Maps üzerinden yol tarifi alabilecek. Yapay zeka destekli bu deneyimin özellikle Meta’nın mevcut çözümlerine kıyasla daha gelişmiş bir kullanım sunması bekleniyor.

    Ekransız tasarım tercihi

    Samsung’un ilk modelinde herhangi bir ekran yer almayacak. Bu karar, cihazın daha hafif ve günlük kullanıma uygun olmasını hedefliyor. Ancak şirketin bu yaklaşımı geçici görünüyor.

    Zira Samsung’un ikinci bir akıllı gözlük modeli üzerinde de çalıştığı belirtiliyor. “Haean” kod adlı bu modelin 2027 yılında piyasaya çıkması ve micro-LED ekranla gelmesi bekleniyor. Bu sayede artırılmış gerçeklik benzeri daha gelişmiş görsel deneyimlerin sunulabileceği ifade ediliyor.

    Fiyat ve özellikler

    Ortaya çıkan teknik detaylara göre şirketin ilk akıllı gözlüğü Galaxy Glasses, donanım tarafında da iddialı bir profil çiziyor. Cihazda Qualcomm Snapdragon AR1 işlemci yer alacak. Bu çip, özellikle artırılmış gerçeklik ve giyilebilir teknolojiler için optimize edilmiş bir platform olarak biliniyor.

    Gözlükte ayrıca 12 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX681 sensörlü bir kamera bulunacak. Bu kamera hem fotoğraf hem de video çekimi için kullanılabilecek.

    Diğer dikkat çeken özellikler arasında yaklaşık 50 gram ağırlık, 155 mAh batarya kapasitesi, Wi-Fi ve Bluetooth 5.3 bağlantı desteği yer alıyor. Ses tarafında ise yönlü hoparlörler ve kemik iletim teknolojisi sayesinde kullanıcıların çevreden kopmadan ses deneyimi yaşaması hedefleniyor.

    Lens tarafında ise ışığa duyarlı geçişli camlar kullanılacak. Bu sayede gözlük, farklı ışık koşullarına otomatik olarak uyum sağlayabilecek.

    Sızdırılan bilgilere göre Samsung’un ilk akıllı gözlüğü 379 ila 499 dolar arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Ekranlı ve daha gelişmiş özellikler sunacak olan Haean modelinin ise 600 ila 900 dolar aralığında konumlandırılması bekleniyor.

    Lansman tarihi henüz kesinleşmiş değil. Ancak Temmuz ayında düzenlenecek olan Samsung Unpacked etkinliğinde cihazın ilk kez resmi olarak gösterilmesi bekleniyor.

    İzmit'te üretilecek Hyundai IONIQ 3 tanıtıldı

