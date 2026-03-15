Samsung'un mobil bölümü, tarihinde ilk kez zarar açıklayabilir

Bellek krizi ve akıllı telefon pazarının daralması zarara yol açabilir
Akıllı telefonlar, tabletler ve giyilebilir cihazlardan sorumlu Samsung'un Mobile eXperience (MX) bölümü, bugüne kadar hiçbir zaman yıllık faaliyet zararı açıklamadı. Hatta bölüm, 2025’in üçüncü çeyreğinde tek başına 2,4 milyar dolar faaliyet kârı elde etmişti. Ancak yapay zeka talebinin tetiklediği küresel bellek kıtlığı ile akıllı telefon pazarındaki tarihi düşüşün birleşmesi, kâr marjlarını ciddi biçimde etkiyebilir.
Samsung’un yarı iletken bölümü de daha yüksek kâr getiren yapay zeka odaklı çiplere öncelik veriyor. Bu durum, şirketin telefon biriminin mobil bileşenler için her çeyrek yeniden pazarlık yapmak zorunda kalmasına ve maliyetlerin sürekli artmasına yol açıyor.
Rapora göre şirket, zararlarla başa çıkmak için çeşitli maliyet düşürme önlemleri düşünüyor. Örneğin, üst düzey yöneticilerin Business sınıfı seyahatlerinden ekonomi sınıfına düşürülerek masrafların azaltılması hedefleniyor. Ayrıca, Samsung'un DX bölümünün gönüllü emeklilik programını gevşetebileceği de konuşuluyor.
Bu adımlar, Galaxy S26 serisinin güçlü satış performansına rağmen geliyor. Güney Kore’de yalnızca bir hafta içinde 1,35 milyon ön sipariş alan seri, Samsung Galaxy S25’in başlangıç performansını geride bıraktı. Buna rağmen güçlü amiral gemisi satışları genel tabloyu dengelemek için yeterli olmayabilir. Samsung’un 2025 dördüncü çeyrek finansal sonuçlarında MX bölümünün faaliyet kârı bir önceki çeyreğe göre%45’ten fazla düşerek 1.26 milyar dolar seviyesine geriledi.
Akıllı telefon pazarında sert daralma bekleniyor
Araştırma şirketi International Data Corporation (IDC), Şubat ayı sonunda yayımladığı tahminde küresel akıllı telefon sevkiyatlarının 2026'da %12,9 düşerek 1,12 milyar adede gerileyeceğini öngördü. Bu rakam, on yılı aşkın süredir görülen en düşük seviyelerden biri olabilir. Yatırım bankası Jefferies'te analist olarak görev yapan Edison Lee ise çok daha karamsar bir tablo çiziyor. Lee'ye göre sevkiyatlar %31 düşerek yalnızca 867 milyon adet seviyesine kadar gerileyebilir.
