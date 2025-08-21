Samsung'un mobil bulut oyun platformu Avrupa'ya geliyor

Mobil bulut oyun platformu Avrupa'ya geliyor
Kaçıranlar için Samsung'un Gaming Hub'ı, kullanıcıların bir PC veya oyun konsoluna ihtiyaç duymadan çeşitli oyunları doğrudan telefon ve TV'lerde oynamalarını sağlayan bulut tabanlı bir oyun platformu olarak öne çıkıyor. Üstelik Xbox Game Pass, Amazon Luna, Boosteroid, Blacknut, Utomik, GeForce Now ve Antstream Arcade gibi çeşitli oyun akışı seçenekleri sunuyor.
Mobil bulut oyun hizmeti ise, yaklaşık bir yıl önce Kuzey Amerika’da kullanıma açılmıştı ve artık daha fazla bölgede erişilebilir olacak. Samsung, oyun kataloğunun kademeli olarak genişletileceğini ve daha fazla ülkede hizmetin aktif hale getirileceğini açıkladı. Ayrıca Samsung, daha güncel bir Mobile Gaming Hub üzerinde çalıştığını da duyurdu.
Bu yeni sürüm, kişiselleştirilmiş öneriler, akıllı araçlar ve oyun topluluklarıyla etkileşimi artıracak özellikler barındıracak. Şirket, yenilenmiş deneyimi bu yılın ilerleyen dönemlerinde "oyun oynamak, içerik izlemek, topluluklarla etkileşim kurmak ve yapay zeka destekli araçlarla oyun keşfetmek" için daha birleşik bir merkez haline getireceğini açıkladı.
