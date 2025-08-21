Giriş
    Samsung'un mobil bulut oyun platformu Avrupa'ya geliyor

    Samsung, mobil bulut oyun platformunu Avrupa’ya getiriyor. İlk etapta İngiltere ve Almanya’da beta olarak başlayan hizmet, artık daha fazla kullanıcıya hizmet verecek.

    Samsung, 2022'de duyurduğu Gaming Hub platformunu genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl akıllı telefonlara ulaşan bulut tabanlı oyun hizmeti, artık Avrupa'ya da geliyor ve ilk etapta İngiltere ve Almanya'da beta olarak sunulacak. İlerleyen dönemlerde ise, daha fazla bölgede erişime açılacak. 

    Mobil bulut oyun platformu Avrupa'ya geliyor

    Kaçıranlar için Samsung'un Gaming Hub'ı, kullanıcıların bir PC veya oyun konsoluna ihtiyaç duymadan çeşitli oyunları doğrudan telefon ve TV'lerde oynamalarını sağlayan bulut tabanlı bir oyun platformu olarak öne çıkıyor. Üstelik Xbox Game Pass, Amazon Luna, Boosteroid, Blacknut, Utomik, GeForce Now ve Antstream Arcade gibi çeşitli oyun akışı seçenekleri sunuyor. 

    Mobil bulut oyun hizmeti ise, yaklaşık bir yıl önce Kuzey Amerika’da kullanıma açılmıştı ve artık daha fazla bölgede erişilebilir olacak. Samsung, oyun kataloğunun kademeli olarak genişletileceğini ve daha fazla ülkede hizmetin aktif hale getirileceğini açıkladı. Ayrıca Samsung, daha güncel bir Mobile Gaming Hub üzerinde çalıştığını da duyurdu.

    Bu yeni sürüm, kişiselleştirilmiş öneriler, akıllı araçlar ve oyun topluluklarıyla etkileşimi artıracak özellikler barındıracak. Şirket, yenilenmiş deneyimi bu yılın ilerleyen dönemlerinde "oyun oynamak, içerik izlemek, topluluklarla etkileşim kurmak ve yapay zeka destekli araçlarla oyun keşfetmek" için daha birleşik bir merkez haline getireceğini açıkladı.

    Bodrum'dan dünyada bir ilk: Yüzer su arıtma

    Altaicwolves 1 gün önce

    Ana akım medyada doğa dostu haberler izlemek istiyoruz.

