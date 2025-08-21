Samsung'un mobil bulut oyun platformu Avrupa'ya geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, 2022'de duyurduğu Gaming Hub platformunu genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl akıllı telefonlara ulaşan bulut tabanlı oyun hizmeti, artık Avrupa'ya da geliyor ve ilk etapta İngiltere ve Almanya'da beta olarak sunulacak. İlerleyen dönemlerde ise, daha fazla bölgede erişime açılacak.

Kaçıranlar için Samsung'un Gaming Hub'ı, kullanıcıların bir PC veya oyun konsoluna ihtiyaç duymadan çeşitli oyunları doğrudan telefon ve TV'lerde oynamalarını sağlayan bulut tabanlı bir oyun platformu olarak öne çıkıyor. Üstelik Xbox Game Pass, Amazon Luna, Boosteroid, Blacknut, Utomik, GeForce Now ve Antstream Arcade gibi çeşitli oyun akışı seçenekleri sunuyor.

Mobil bulut oyun hizmeti ise, yaklaşık bir yıl önce Kuzey Amerika’da kullanıma açılmıştı ve artık daha fazla bölgede erişilebilir olacak. Samsung, oyun kataloğunun kademeli olarak genişletileceğini ve daha fazla ülkede hizmetin aktif hale getirileceğini açıkladı. Ayrıca Samsung, daha güncel bir Mobile Gaming Hub üzerinde çalıştığını da duyurdu.

Bu yeni sürüm, kişiselleştirilmiş öneriler, akıllı araçlar ve oyun topluluklarıyla etkileşimi artıracak özellikler barındıracak. Şirket, yenilenmiş deneyimi bu yılın ilerleyen dönemlerinde "oyun oynamak, içerik izlemek, topluluklarla etkileşim kurmak ve yapay zeka destekli araçlarla oyun keşfetmek" için daha birleşik bir merkez haline getireceğini açıkladı.

