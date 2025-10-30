Samsung’un kârı üçüncü çeyrekte yüzde 160 arttı: Yapay zeka çiplerine rekor talep

Samsung, böylece yılın ikinci çeyreğinde çip sektöründeki durgunluk nedeniyle yaşadığı düşüşün ardından güçlü bir toparlanma kaydetti. Haziran dönemine kıyasla faaliyet kârı yüzde 160, gelir ise yüzde 15,5 oranında artış gösterdi. Güney Kore’nin en büyük şirketi olan Samsung Electronics, bellek çipleri, yarı iletken üretim hizmetleri ve akıllı telefonlar alanlarında lider konumda bulunuyor.
Çip bölümü rekor kırdı
Çip gelirleri yıllık bazda yüzde 13 artışla 33,1 trilyon wona (23,18 milyar dolar) ulaştı. Faaliyet kârı ise yüzde 81 artarak 7 trilyon wona (4,9 milyar dolar) çıktı. Şirket, bu büyümenin yapay zekaya yönelik yüksek bant genişlikli bellek (HBM) çiplerine olan güçlü talepten kaynaklandığını belirtti.
Pazar araştırma şirketi Counterpoint Research’ün raporuna göre Samsung, üçüncü çeyrekte bellek pazarında yeniden liderliğe yükseldi. Şirketin yılın geri kalanında ve 2026’ya kadar odağını yeni nesil HBM4 çiplerinin seri üretimine kaydıracağı belirtildi.
Mobil tarafta da büyüme
Samsung’un Mobil Deneyim ve Ağ (MX) birimi de üçüncü çeyrekte hem satış hem de kâr artışı elde etti. 3,6 trilyon won (2.5 milyar dolar) faaliyet kârı açıklayan birim, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 28 büyüdü. Bu artışta, Galaxy Z Fold7 gibi amiral gemisi modellerin güçlü satış performansı etkili oldu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
