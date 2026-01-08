Giriş
    Samsung’un sevimli ev robotu Ballie, süresiz olarak rafa kaldırıldı

    Samsung’un yıllardır beklenen Ballie robotu süresiz olarak ertelendi. CES 2026’da yer almayan robot, tüketici ürünü olmaktan çıkıp şirket içi inovasyon platformuna dönüştü.

    Samsung’un sevimli ev robotu Ballie, rafa kaldırıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung’un ilk kez CES 2020 sahnesinde tanıttığı ve o günden bu yana teknoloji dünyasında merakla takip edilen Ballie robotu görünüşe göre ışıltılı sahnelerden çekiliyor. Şirket, aradan geçen yaklaşık altı yıla rağmen ürünü ticari olarak piyasaya sunamadı. Bu yıl Las Vegas’ta düzenlenen ve dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan CES 2026’da ise Ballie’nin yokluğu dikkat çekti.

    Ballie artık bir ürün değil

    Samsung, Ballie’nin geleceğine dair sorulara yönelik yaptığı açıklamada, robotu bir tüketici ürünü olarak konumlandırmaktan özellikle kaçındı. Şirket, Ballie’yi “aktif bir inovasyon platformu” olarak tanımlayarak projenin halen şirket içi Ar-Ge süreçlerinde önemli bir rol oynadığını vurguladı. İlginç bir şekilde Samsung, geçen yıl Ballie'nin perakende satışa neredeyse hazır olduğunu söylemişti.

    Samsung’un sevimli ev robotu Ballie, rafa kaldırıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung sözcüsünün açıklamasına göre Ballie, yıllar süren gerçek dünya testleri sayesinde mekansal farkındalık, bağlama duyarlı deneyimler, akıllı ev zekası ve gizlilik odaklı tasarım gibi alanlarda şirketin ürün geliştirme anlayışına yön vermeye devam ediyor. Bu birikimin, özellikle robot süpürgeler ve akıllı ev cihazları gibi farklı Samsung ürünlerine aktarıldığı belirtiliyor.

    Her ne kadar Samsung, Ballie’nin tamamen iptal edildiğini açıkça söylemese de yapılan açıklamalar projenin şimdilik rafa kaldırıldığını ortaya koyuyor. Ballie, ilk günden itibaren iddialı bir vizyonla tanıtıldı. Yuvarlak formu ve sarı rengiyle sık sık Star Wars evrenindeki BB-8’e benzetilen robot, ev içinde serbestçe dolaşabilen bir akıllı yardımcı olarak kurgulanmıştı. Duvara video yansıtabilmesi, evcil hayvanları kamera üzerinden kontrol edebilmesi, akıllı ev sistemlerini yönetmesi gibi yetenekler Ballie’nin öne çıkan özellikleri arasında yer aldı.

    Samsung, geçen yıl haziran ayında Ballie’yi nihai aşamaya taşımak amacıyla Alphabet çatısı altındaki Google ile iş birliğine gittiğini duyurmuştu. Bu kapsamda robotun, Google’ın Gemini yapay zeka platformu ile güçlendirildiği açıklamıştı. Hedef, yaz sonuna doğru bir çıkış yapmaktı. Ancak bu takvim de tutturulamadı ve Ballie’nin geleceği belirsizleşti. Ballie, bu yılki CES’te yer alamasa da Samsung’un rakipleri bu alanda yeri ürünler sergiledi. Özellikle LG'nin CLOiD robotu gibi birçok yapay zeka robotu sergilendi.

