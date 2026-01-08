Samsung’un sevimli ev robotu Ballie, süresiz olarak rafa kaldırıldı

Ballie artık bir ürün değil
Samsung, Ballie’nin geleceğine dair sorulara yönelik yaptığı açıklamada, robotu bir tüketici ürünü olarak konumlandırmaktan özellikle kaçındı. Şirket, Ballie’yi “aktif bir inovasyon platformu” olarak tanımlayarak projenin halen şirket içi Ar-Ge süreçlerinde önemli bir rol oynadığını vurguladı. İlginç bir şekilde Samsung, geçen yıl Ballie'nin perakende satışa neredeyse hazır olduğunu söylemişti.
Her ne kadar Samsung, Ballie’nin tamamen iptal edildiğini açıkça söylemese de yapılan açıklamalar projenin şimdilik rafa kaldırıldığını ortaya koyuyor. Ballie, ilk günden itibaren iddialı bir vizyonla tanıtıldı. Yuvarlak formu ve sarı rengiyle sık sık Star Wars evrenindeki BB-8’e benzetilen robot, ev içinde serbestçe dolaşabilen bir akıllı yardımcı olarak kurgulanmıştı. Duvara video yansıtabilmesi, evcil hayvanları kamera üzerinden kontrol edebilmesi, akıllı ev sistemlerini yönetmesi gibi yetenekler Ballie’nin öne çıkan özellikleri arasında yer aldı.
Samsung, geçen yıl haziran ayında Ballie'yi nihai aşamaya taşımak amacıyla Alphabet çatısı altındaki Google ile iş birliğine gittiğini duyurmuştu. Bu kapsamda robotun, Google'ın Gemini yapay zeka platformu ile güçlendirildiği açıklamıştı. Hedef, yaz sonuna doğru bir çıkış yapmaktı. Ancak bu takvim de tutturulamadı ve Ballie'nin geleceği belirsizleşti. Ballie, bu yılki CES'te yer alamasa da Samsung'un rakipleri bu alanda yeri ürünler sergiledi. Özellikle LG'nin CLOiD robotu gibi birçok yapay zeka robotu sergilendi.