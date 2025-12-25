Giriş
    Samsung, silikon karbon batarya geliştirdi ancak telefonlar için değil

    Samsung'un batarya üretiminden sorumlu iştiraki Samsung SDI, Güney Koreli otomotiv markası KG Mobility ile elektrikli araçlar için batarya paketleri geliştirmek üzere bir iş birliği duyurdu.

    Samsung'un silikon karbon pilleri otomobillere güç verecek
    Kullanıcılar uzun süredir Samsung’un telefonlarında silikon-karbon anotlu bataryalara geçmesini bekliyor. Ancak bugüne kadar bu beklenti karşılanmadı. Yakında tanıtılması beklenen Galaxy S26 Ultra'da da geleneksel lityum-iyon pil kullanılması bekleniyor. Samsung sonunda bir silikon-karbon batarya geliştirdi, ancak bu pil telefonlar için değil.

    Samsung'un son teknoloji pilleri KG Mobility'nin araçlarına güç verecek

    Samsung Electronics’in batarya üretiminden sorumlu iştiraki Samsung SDI, Güney Koreli otomotiv markası KG Mobility ile elektrikli araçlar için batarya paketleri geliştirmek üzere bir iş birliği duyurdu. Bu kapsamda, yüksek nikel oranına sahip NCA katotlar ve Samsung’un kendi geliştirdiği silikon-karbon nanokompozit anotları kullanan 46 serisi silindirik batarya hücreleri temel alınıyor.

    Samsung'un silikon karbon pilleri otomobillere güç verecek Tam Boyutta Gör
    Samsung’a göre bu yeni batarya teknolojisi şişmeyi azaltıyor ve pilin genel kullanım ömrünü uzatıyor. Ayrıca tabsız tasarım sayesinde iç direnç düşürülüyor, akım dağılımı daha verimli hale geliyor. Bunun sonucunda daha yüksek güç çıkışı ve daha hızlı şarj performansı elde ediliyor. Şirket, gelişmiş termal yönetim çözümleri ve ileri üretim teknikleriyle önceki nesillere kıyasla güvenliği ve dayanıklılığı da arttırdığını belirtiyor.

    Bu yeni batarya paketleri, KG Mobility’nin yeni nesil elektrikli araçlarında kullanılacak. İki şirket, gelecekteki batarya teknolojileri üzerinde birlikte çalışmak için bir mutabakat zaptı imzaladı.

    Samsung’un mobil bölümünün (Samsung MX) bazı Galaxy modellerinde Samsung SDI bataryalarını kullandığı biliniyor. Bu nedenle silikon-karbon anotlu batarya teknolojisinin ileride Galaxy telefonlara da gelmesi ihtimal dahilinde. Ancak bunun ne zaman gerçekleşeceği şu an için net değil.

