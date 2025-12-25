Samsung, silikon karbon batarya geliştirdi ancak telefonlar için değil

Samsung'un son teknoloji pilleri KG Mobility'nin araçlarına güç verecek
Samsung Electronics’in batarya üretiminden sorumlu iştiraki Samsung SDI, Güney Koreli otomotiv markası KG Mobility ile elektrikli araçlar için batarya paketleri geliştirmek üzere bir iş birliği duyurdu. Bu kapsamda, yüksek nikel oranına sahip NCA katotlar ve Samsung’un kendi geliştirdiği silikon-karbon nanokompozit anotları kullanan 46 serisi silindirik batarya hücreleri temel alınıyor.
Bu yeni batarya paketleri, KG Mobility’nin yeni nesil elektrikli araçlarında kullanılacak. İki şirket, gelecekteki batarya teknolojileri üzerinde birlikte çalışmak için bir mutabakat zaptı imzaladı.
Samsung'un mobil bölümünün (Samsung MX) bazı Galaxy modellerinde Samsung SDI bataryalarını kullandığı biliniyor. Bu nedenle silikon-karbon anotlu batarya teknolojisinin ileride Galaxy telefonlara da gelmesi ihtimal dahilinde. Ancak bunun ne zaman gerçekleşeceği şu an için net değil.