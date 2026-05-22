Samsung'un iki yeni katlanabilir telefon patenti ortaya çıktı: Ekranı tamamen gizliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, katlanabilir telefon pazarındaki liderliğini sürdürürken farklı telefon form faktörleri üzerinde çalışmayı da bırakmıyor. Son olarak şirketin yuvarlanabilir ve katlanabilir segmente ait iki yeni patenti ortaya çıktı. Ekran gövdenin içine saklanıyor

Samsung'tan iki yeni yuvarlanabilir telefon patenti

WearView tarafından fark edilen patent başvurularında, fiziksel olarak genişleyebilen birden fazla cihaz tasarımı yer alıyor. Bu modellerde ekran, kaydırılabilir veya yuvarlanabilir mekanizmalar sayesinde daha büyük bir panele dönüşebiliyor.

İlk konsept, kapalı halde standart bir akıllı telefon görünümüne sahip. Ancak cihaz yana doğru çekildiğinde ekran yatay olarak genişliyor ve kullanıcılara daha büyük bir görüntü alanı sunuyor. Samsung, bu tasarımla klasik telefon taşınabilirliği ile katlanabilir cihazların sunduğu geniş ekran deneyimini birleştirmeyi hedefliyor olabilir.

Patentte yer alan ikinci konsept ise çok daha dikkat çekici görünüyor. Bu modelde ekran, cihaz kullanılmadığında tamamen gövdenin içine gizleniyor. Kullanıcı cihazın kenarlarını çektiğinde ekran dışarı doğru açılarak daha büyük bir panel ortaya çıkarıyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, bu yaklaşımın esnek ekranları çizik ve darbelerden daha iyi koruyabileceğini belirtiyor. Özellikle katlanabilir telefonlarda hâlâ en büyük endişelerden biri olan ekran dayanıklılığı düşünüldüğünde, bu tasarım önemli bir avantaj sağlayabilir. Patent detaylarına göre cihazlarda, ekranın ne kadar açıldığını ve hangi hızda hareket ettiğini algılayabilen sensörler de bulunuyor.

Bu sensörler sayesinde arayüz ekran boyutuna göre dinamik biçimde uyarlanabilecek. Elbette şimdilik bunlar yalnızca patent aşamasındaki fikirlerden ibaret. Samsung her yıl çok sayıda konsept patenti alıyor ve bunların önemli bölümü ticari ürüne dönüşmüyor. Ayrıca yuvarlanabilir telefonlar, dayanıklılık, hareketli parçaların ömrü, batarya alanı ve uzun vadeli güvenilirlik gibi ciddi mühendislik sorunlarını da beraberinde getiriyor.

Buna rağmen Samsung'un bu kategoriye ilgisi yeni değil. Samsung Display daha önce CES ve MWC gibi etkinliklerde çeşitli yuvarlanabilir ve kaydırılabilir OLED prototipleri sergilemişti. Yeni patentler de şirketin bu alandaki çalışmalarını sürdürdüğünü gösteriyor.

Samsung, 48 bin çalışanı kapsayan çip grevini son anda önledi 20 sa. önce eklendi

Aslına bakacak olursak yuvarlanabilir tasarımlar, mevcut katlanabilir telefonların bazı sorunlarına çözüm sunabilir. Özellikle ekran kat izi ve kalın menteşe yapısından hoşlanmayan kullanıcılar için, gerektiğinde büyüyen kompakt bir telefon fikri daha cazip hale gelebilir. Ancak tüketicilerin yeni bir form faktörüne ne kadar hazır olduğu şimdilik belirsizliğini koruyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: