Samsung yedek parçalara zam yapıyor

Teknoloji dünyası zamlara yenildi
Gelen açıklamalara göre Güney Kore’de Samsung, akıllı telefon tamir ekipmanlarına ve yedek parçalarına yüzde 5 civarında zam yaptı. Firmanın diğer segmentleri de zamdan nasibini aldı. Örneğin beyaz eşya tamir ekipmanlarına yüzde 9, iklimlendirme tamir ekipmanlarına yüzde 5-9 oranında zam geldi.
Ülkede ortalama bir akıllı telefon tamir fiyatının 300$ civarında olduğu belirtilirken yeni zamlarla 7.37$ yani yüzde 2 civarında bir genel zam yapılmış oldu. Tamir fiyatlarında yüzde 80 yedek parçaların fiyatından oluşurken geri kalan ise işçilik ve servis ücretleri.
Elbette artan RAM ve NAND fiyatlarının yedek parçalara nasıl etkisi olduğu merak konusu oluyor. Uzmanlar bu artışların Orta Doğu’daki bakır ve altın gibi hammaddelerin fiyatlarına yansıması nedeniyle yedek parçaların da bundan etkilendiğini belirtiyor. LG de kendi yedek parçalarına zam yapmaya hazırlanıyor. Yedek parçalara yapılan zamların global pazarı da yakın zamanda etkilemesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: