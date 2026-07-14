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    Samsung yedek parçalara zam yapıyor

    Artan hammadde maliyetleri nedeniyle Samsung markası, kendi memleketinde akıllı telefon yedek parça ve tamirat ekipmanlarına değişen oranlarda zam yaptı.         

    Samsung Tam Boyutta Gör
    Bileşen fiyatlarında yaşanan uçuk artışlar önce son kullanıcı cihazlarının fiyatlarına yansımıştı. Şimdi ise kaçınılmaz olarak yedek parça maliyetlerinin artması sonucunda teknik servis ücretlerine de zam gelmeye başladı.

    Teknoloji dünyası zamlara yenildi

    Gelen açıklamalara göre Güney Kore’de Samsung, akıllı telefon tamir ekipmanlarına ve yedek parçalarına yüzde 5 civarında zam yaptı. Firmanın diğer segmentleri de zamdan nasibini aldı. Örneğin beyaz eşya tamir ekipmanlarına yüzde 9, iklimlendirme tamir ekipmanlarına yüzde 5-9 oranında zam geldi.

    Ülkede ortalama bir akıllı telefon tamir fiyatının 300$ civarında olduğu belirtilirken yeni zamlarla 7.37$ yani yüzde 2 civarında bir genel zam yapılmış oldu. Tamir fiyatlarında yüzde 80 yedek parçaların fiyatından oluşurken geri kalan ise işçilik ve servis ücretleri.

    Elbette artan RAM ve NAND fiyatlarının yedek parçalara nasıl etkisi olduğu merak konusu oluyor. Uzmanlar bu artışların Orta Doğu’daki bakır ve altın gibi hammaddelerin fiyatlarına yansıması nedeniyle yedek parçaların da bundan etkilendiğini belirtiyor. LG de kendi yedek parçalarına zam yapmaya hazırlanıyor. Yedek parçalara yapılan zamların global pazarı da yakın zamanda etkilemesi bekleniyor.

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