Samsung ISOCELL HPC tanıtıldı: 200 MP sensör, 16 bit HDR ve 8K video

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Tam Boyutta Gör Samsung, akıllı telefonlar için geliştirdiği yeni 200 megapiksellik ISOCELL HPC kamera sensörünü resmi olarak tanıttı. Şirketin yeni sensörü, özellikle düşük ışık performansı, HDR görüntüleme, yakınlaştırma ve video kayıt yeteneklerinde önemli geliştirmeler sunuyor. ISOCELL HPC'nin en dikkat çekici yeniliği ise Samsung'un ilk kez kullandığı DeepPix piksel mimarisi.

DeepPix teknolojisi ışık yakalama kapasitesini artırıyor

Samsung'un ISOCELL mimarisi üzerine inşa edilen ISOCELL HPC, DeepPix teknolojisi sayesinde önceki nesle kıyasla yüzde 60 daha yüksek Tam Kuyu Kapasitesi (Full Well Capacity) değerine ulaşıyor. Bu artış, Ön Derin Hendek İzolasyon (Front Deep Trench Isolation) teknolojisi kullanılarak fotodiyot kapasitesinin ve ortak yüzen difüzyon alanının genişletilmesiyle sağlanıyor. Yeni yapı sayesinde sensör daha fazla ışık yakalayabiliyor. Bunun sonucunda görüntülerde daha düşük gürültü, daha parlak aydınlık alanlar, daha detaylı gölgeler ve daha geniş dinamik aralık elde edilebiliyor.





Samsung ayrıca ISOCELL HPC'nin tek karede 16 bit HDR desteği sunduğunu belirtiyor. Şirkete göre bu teknoloji, geleneksel HDR görüntülemeye kıyasla dört kata kadar daha zengin renk ifadesi sağlayabiliyor. Birden fazla pozlamayı birleştirmek yerine HDR bilgisinin tek karede yakalanması, özellikle güçlü arka ışık veya yüksek kontrastlı sahnelerde doğal renklerin ve ince detayların korunmasına yardımcı oluyor.

4K'da 180 fps, 8K'da 30 fps video

ISOCELL HPC, yüksek çözünürlüklü video kayıt konusunda da iddialı özelliklere sahip. Sensör 30 fps hızında 8K video kaydedebilirken, 4K çözünürlükte 180 fps'ye kadar kayıt yapabiliyor. Full HD çözünürlükte ise otomatik odaklama olmadan 360 fps video kaydı mümkün.

Sensörün önemli özelliklerinden biri de HDR desteğinin farklı sensör içi yakınlaştırma seviyelerine genişletilmesi. ISOCELL HPC, 1x, 1.5x, 2x, 3x ve 4x yakınlaştırma seviyelerinin tamamında tek kare HDR desteği sunuyor.Samsung'un akıllı sensör içi ölçeklendirme teknolojisi sayesinde farklı yakınlaştırma seviyelerinde görüntü kalitesinin ve dinamik aralığın korunması hedefleniyor. Böylece kullanıcıların farklı odak uzaklıklarında daha tutarlı sonuçlar elde etmesi amaçlanıyor.

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ISOCELL HPC'nin teknik özellikleri

ISOCELL HPC, 1/1.3 inç optik formata ve 0,6 mikrometre piksel boyutuna sahip. Sensörün efektif çözünürlüğü ise 16.384 x 12.288 piksel. Samsung'un Tetra²pixel renk filtresini kullanan sensörde ayrıca Super QPD otomatik odaklama, Smart-ISO Pro HDR ve 10-bit, 12-bit, 14-bit ve 16-bit RAW çıkış desteği sunuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, ışığın fotodiyotlara daha verimli şekilde yönlendirilmesi için High Precision Microlens ve High Transmittance ARL teknolojilerini de kullanıyor. Bu teknolojilerin yansıma miktarını azaltarak farklı ışık koşullarında görüntü netliği ve renk doğruluğunu iyileştirmesi bekleniyor.

İlk olarak hangi telefonda kullanılacak?

Samsung'un yeni ISOCELL HPC sensörünün hangi akıllı telefonda kullanılacağı henüz kesinleşmiş değil. Çin'de eylül ayında tanıtılması beklenen yeni amiral gemisi modelleri arasında Oppo Find X10 serisi ve Vivo X500 serisi öne çıkıyor.

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Samsung'un yeni 200 MP sensörü tek karede 16-bit HDR sunuyor

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