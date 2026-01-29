Galaxy S26 ile uyumlu Samsung'un yeni 25W kablosuz şarj cihazı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Galaxy S26 serisinin 25W'a kadar hızlı kablosuz şarjı destekleyeceği söyleniyor. Galaxy Unpacked 2026 etkinliği öncesinde, Samsung’un yeni 25W Qi2 şarj cihazının kutusu ortaya çıktı.

Yeni Samsung 25W Qi2 kablosuz şarj cihazı

Tam Boyutta Gör Samsung'un en güçlü kablosuz şarj cihazı “Magnetic Wireless Charger” olarak adlandırılıyor ve model numarası EP-P2900BBEGWW. Qi2 25W logosu, 25W’a kadar kablosuz şarj gücü sağlayacağını gösteriyor. Tam 25W çıkışını muhtemelen yalnızca Galaxy S26 Ultra modeli destekleyecek. Şarj cihazının bir ucu USB-C portu, diğer ucunda ise dairesel manyetik kablosuz şarj pedi bulunuyor. Kablo örgülü görünüyor. Samsung, 45W USB Power Delivery şarj cihazıyla birlikte kullanılmasını öneriyor.

Yeni Samsung 25W Qi2 kablosuz şarj cihazı, Apple ve diğer markaların Qi2 kablosuz şarj pedlerine oldukça benziyor. Galaxy S26 ve Galaxy S26 Plus'ın bu şarj cihazıyla 20W'a kadar hızlı kablosuz şarjı desteklemesi bekleniyor. Galaxy S25 ve Galaxy Z Fold 7 gibi Qi2 Ready sertifikasına sahip eski modeller de bu şarj cihazıyla uyumlu olacak ancak, -şarj cihazının kutusunda yer alan bilgilere göre- bu cihazlar maksimum 15W kablosuz şarj olacak.

