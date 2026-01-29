Galaxy S26 ile uyumlu Samsung'un yeni 25W kablosuz şarj cihazı ortaya çıktı

Yeni Samsung 25W Qi2 kablosuz şarj cihazı
Yeni Samsung 25W Qi2 kablosuz şarj cihazı, Apple ve diğer markaların Qi2 kablosuz şarj pedlerine oldukça benziyor. Galaxy S26 ve Galaxy S26 Plus'ın bu şarj cihazıyla 20W'a kadar hızlı kablosuz şarjı desteklemesi bekleniyor. Galaxy S25 ve Galaxy Z Fold 7 gibi Qi2 Ready sertifikasına sahip eski modeller de bu şarj cihazıyla uyumlu olacak ancak, -şarj cihazının kutusunda yer alan bilgilere göre- bu cihazlar maksimum 15W kablosuz şarj olacak.