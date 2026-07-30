Samsung'un yeni katlanabilir telefonları ön sipariş rekoru kırdı

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Tam Boyutta Gör Samsung'un yeni nesil katlanabilir akıllı telefonları Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Flip 8, Hindistan pazarında güçlü bir başlangıç yaptı. Şirket, cihazların satışa sunulmasının ardından yalnızca 72 saat içinde 271 binden fazla ön sipariş aldığını açıkladı.

Bu rakam, Samsung'un katlanabilir telefonları için Hindistan'da şimdiye kadar ulaşılan en hızlı ön sipariş başarısı olarak öne çıkıyor. Geçen yıl tanıtılan Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 modellerinin aynı ön sipariş sayısına ulaşması ise yaklaşık 15 gün sürmüştü.

Samsung'un paylaştığı verilere göre ön siparişlerin yüzde 45'i küçük şehirler ve küçük yerleşim bölgelerinden geldi. Şirket, bunun katlanabilir telefonlara olan ilginin artık yalnızca büyük metropollerle sınırlı olmadığını ve bu segmentte önemli bir büyüme potansiyeli bulunduğunu gösterdiğini belirtti.

Galaxy Z Fold 8 serisi neler sunuyor?

Galaxy Z Fold 8, 201 gram ağırlığında tasarlanırken, yeniden geliştirilen Flex Titanium ekran yapısıyla ekran kat izi daha az görünür hale getiriliyor ve dayanıklılık artırılıyor. Cihazda 4.800 mAh batarya, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisi, 3.000 nit tepe parlaklığı ve çift 50 MP arka kamera yer alıyor. Ayrıca Çift Kayıt ve My FanCam gibi içerik üretimine yönelik yeni özellikler de sunuluyor.

Serinin en gelişmiş modeli olan Galaxy Z Fold 8 Ultra ise 8 inç ana ekran, açıldığında yalnızca 4,1 mm incelik, 5.000 mAh batarya, çift kanallı 45W hızlı şarj ve geliştirilmiş soğutma sistemiyle geliyor. Kamera tarafında HDR destekli 200 MP ana sensör, 50 MP ultra geniş açı kamera, geliştirilmiş Nightography özellikleri ile APV codec ve Cine LUT destekli 8K video kaydı bulunuyor.

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Galaxy Z Flip 8 yapay zeka odaklı geliyor

Daha kompakt tasarıma sahip Galaxy Z Flip 8, yenilenen FlexWindow dış ekranıyla yapay zeka destekli özellikleri kapağı açmadan kullanma imkanı sunuyor. Telefonda ProVisual Engine destekli 50 MP ana kamera, Flex Mode ile eller serbest çekim ve yeni video kontrol araçları yer alıyor.

Üç modelde de Galaxy AI kapsamında Now Brief, Now Nudge, Gemini Intelligence ve Gemini Notebook gibi yapay zeka özellikleri yer alırken, One UI 9 ile birlikte yeni yapay zeka gizlilik kontrolleri de kullanıcılara sunuluyor.

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Samsung'un yeni katlanabilir telefonları ön sipariş rekoru kırdı

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