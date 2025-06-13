Samsung’un yenilikçi dijital cüzdanı S Wallet’tan avantajlı kampanya!

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Teknoloji devi Samsung’un, Türkiye’de tüm akıllı telefon kullanıcıları için geliştirdiği dijital cüzdan uygulaması S Wallet, yeni güncellemelerle kullanıcılarına yeni nesil ödeme imkânları sunmaya devam ediyor. Bir dijital cüzdan olmanın ötesine geçerek kullanıcılarına avantajlı alışveriş fırsatı, indirimler ve özel kampanyalar da sunan S Wallet, kullanıcılarını bu avantajlı dünyaya davet ediyor.

Samsung’un yenilikçi dijital cüzdan uygulaması S Wallet, yeni güncellemelerle işletim sistemi fark etmeksizin akıllı telefonlarda hem kolay hem de güvenli ödeme konforu sunuyor. Samsung, S Wallet dijital cüzdanın avantajlarını herkesle buluşturmak için var olan pek çok avantaja ek olarak yeni bir kampanya düzenliyor. Kampanya kapsamında uygulama üzerinden yapılacak tüm mobil ürün grubu aksesuar alışverişlerinde net yüzde 50 indirime ek olarak yüzde 5 indirim fırsatı sunuluyor.

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Tüm mobil ürün grubu aksesuar alışverişlerinde net yüzde 50 indirim

S Wallet’a üye olup hesap bilgilerini doğrulayan katılımcılara Amazon Prime üyeliğinin ilk 4 ayı, S Sports Plus üyeliğinin ise ilk 2 ayı ücretsiz olarak hediye ediliyor.

Kampanya kapsamında S Wallet uygulaması üzerinden yapılacak kılıftan kablosuz hızlı şarj cihazına, saat kordonlarından güç adaptörüne, tüm mobil ürün grubu aksesuar alışverişlerinde yüzde 50 indirim fırsatı kullanıcıları bekliyor. Ayrıca bu indirime ek olarak akıllı telefon, saat, tablet ve Galaxy Buds kulaklık alımlarında da yüzde 5 indirim fırsatı sunuluyor.

Kampanya hakkında detaylı bilgi almak için S Wallet uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Kampanyalar hakkında sorularınız için 08502522222 S Wallet Çağrı Merkezi'ni arayabilirsiniz.





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