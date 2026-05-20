Samsung ve Google, yeni nesil akıllı gözlüklerini tanıttı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung ve Google, Google I/O 2026 etkinliğinde uzun süredir merak edilen yeni nesil akıllı gözlüklerini ilk kez sergiledi. Gentle Monster ve Warby Parker iş birliğiyle geliştirilen yeni yapay zekâ destekli gözlükler, Galaxy ekosisteminin yeni bir parçası olacak.

Galaxy ekosistemine entegre olacak

Şirketlerin "intelligent eyewear" olarak adlandırdığı yeni cihaz, akıllı telefonla bağlantılı çalışan bir yardımcı cihaz olarak sunuluyor. Bu sayede kullanıcılar, Gemini yapay zekâ desteği sayesinde yalnızca sesli komutlarla çeşitli işlemleri gerçekleştirebilecek.

Samsung ve Google'ın paylaştığı bilgilere göre gözlükler, navigasyon desteği, bildirim özetleri, takvim işlemleri ve gerçek zamanlı çeviri gibi özellikler sunacak. Kullanıcılar yürürken yakındaki kahve dükkânlarını öğrenebilecek, sipariş verebilecek veya önemli mesajların özetlerini doğrudan gözlük üzerinden görebilecek.

Öne çıkan özelliklerden biri ise gerçek zamanlı çeviri sistemi oldu. Gözlük, konuşmaları kullanıcının duyduğu ses tonuna yakın şekilde çevirebiliyor. Ayrıca menü, tabela veya çevredeki yazılar da doğrudan görüş alanında çevrilebilecek.

Aktarıldığı kadarıyla yeni akıllı gözlükler Galaxy ekosistemiyle entegre çalışacak. Kullanıcılar telefonlarını çıkarmadan fotoğraf çekebilecek veya günlük işlemleri yönetebilecek. Samsung, bunun yeni bir "AI form faktörü" olduğunu söylüyor. Tasarım tarafında ise iki farklı yaklaşım mevcut.

Google’dan bilim dünyasına yeni yapay zeka: Gemini for Science 5 sa. önce eklendi

Gentle Monster daha cesur ve modern tasarımlar sunarken, Warby Parker klasik gözlük çizgilerine yakın modeller hazırlıyor. İlk akıllı gözlük koleksiyonlarının bu sonbaharda belirli pazarlarda satışa çıkması bekleniyor. Fiyat ve teknik donanım detaylarının ise önümüzdeki aylarda açıklanacağı paylaşıldı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Samsung ve Google, yeni nesil akıllı gözlüklerini tanıttı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: