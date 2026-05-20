    Samsung ve Google, yeni nesil akıllı gözlüklerini tanıttı

    Samsung ve Google, Gemini destekli yeni akıllı gözlüklerini ilk kez gösterdi. Yeni model, canlı çeviri, navigasyon ve sesli yapay zekâ özellikleriyle geliyor. İşte detaylar...

    Samsung ve Google, Google I/O 2026 etkinliğinde uzun süredir merak edilen yeni nesil akıllı gözlüklerini ilk kez sergiledi. Gentle Monster ve Warby Parker iş birliğiyle geliştirilen yeni yapay zekâ destekli gözlükler, Galaxy ekosisteminin yeni bir parçası olacak.

    Galaxy ekosistemine entegre olacak

    Şirketlerin "intelligent eyewear" olarak adlandırdığı yeni cihaz, akıllı telefonla bağlantılı çalışan bir yardımcı cihaz olarak sunuluyor. Bu sayede kullanıcılar, Gemini yapay zekâ desteği sayesinde yalnızca sesli komutlarla çeşitli işlemleri gerçekleştirebilecek.

    Samsung ve Google'ın paylaştığı bilgilere göre gözlükler, navigasyon desteği, bildirim özetleri, takvim işlemleri ve gerçek zamanlı çeviri gibi özellikler sunacak. Kullanıcılar yürürken yakındaki kahve dükkânlarını öğrenebilecek, sipariş verebilecek veya önemli mesajların özetlerini doğrudan gözlük üzerinden görebilecek.

    Öne çıkan özelliklerden biri ise gerçek zamanlı çeviri sistemi oldu. Gözlük, konuşmaları kullanıcının duyduğu ses tonuna yakın şekilde çevirebiliyor. Ayrıca menü, tabela veya çevredeki yazılar da doğrudan görüş alanında çevrilebilecek.

    Aktarıldığı kadarıyla yeni akıllı gözlükler Galaxy ekosistemiyle entegre çalışacak. Kullanıcılar telefonlarını çıkarmadan fotoğraf çekebilecek veya günlük işlemleri yönetebilecek. Samsung, bunun yeni bir "AI form faktörü" olduğunu söylüyor. Tasarım tarafında ise iki farklı yaklaşım mevcut.

    Gentle Monster daha cesur ve modern tasarımlar sunarken, Warby Parker klasik gözlük çizgilerine yakın modeller hazırlıyor. İlk akıllı gözlük koleksiyonlarının bu sonbaharda belirli pazarlarda satışa çıkması bekleniyor. Fiyat ve teknik donanım detaylarının ise önümüzdeki aylarda açıklanacağı paylaşıldı.

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 2 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 5 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 5 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

