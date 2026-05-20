Samsung ve Google, yeni nesil akıllı gözlüklerini tanıttı

Galaxy ekosistemine entegre olacak
Şirketlerin "intelligent eyewear" olarak adlandırdığı yeni cihaz, akıllı telefonla bağlantılı çalışan bir yardımcı cihaz olarak sunuluyor. Bu sayede kullanıcılar, Gemini yapay zekâ desteği sayesinde yalnızca sesli komutlarla çeşitli işlemleri gerçekleştirebilecek.
Samsung ve Google'ın paylaştığı bilgilere göre gözlükler, navigasyon desteği, bildirim özetleri, takvim işlemleri ve gerçek zamanlı çeviri gibi özellikler sunacak. Kullanıcılar yürürken yakındaki kahve dükkânlarını öğrenebilecek, sipariş verebilecek veya önemli mesajların özetlerini doğrudan gözlük üzerinden görebilecek.
Öne çıkan özelliklerden biri ise gerçek zamanlı çeviri sistemi oldu. Gözlük, konuşmaları kullanıcının duyduğu ses tonuna yakın şekilde çevirebiliyor. Ayrıca menü, tabela veya çevredeki yazılar da doğrudan görüş alanında çevrilebilecek.
Aktarıldığı kadarıyla yeni akıllı gözlükler Galaxy ekosistemiyle entegre çalışacak. Kullanıcılar telefonlarını çıkarmadan fotoğraf çekebilecek veya günlük işlemleri yönetebilecek. Samsung, bunun yeni bir "AI form faktörü" olduğunu söylüyor. Tasarım tarafında ise iki farklı yaklaşım mevcut.
Gentle Monster daha cesur ve modern tasarımlar sunarken, Warby Parker klasik gözlük çizgilerine yakın modeller hazırlıyor. İlk akıllı gözlük koleksiyonlarının bu sonbaharda belirli pazarlarda satışa çıkması bekleniyor. Fiyat ve teknik donanım detaylarının ise önümüzdeki aylarda açıklanacağı paylaşıldı.
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.