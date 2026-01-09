Giriş
    Samsung ve Intel, OLED panellerin güç tüketimini %22 azaltan bir teknoloji duyurdu

    Samsung ve Intel, OLED panelli dizüstü bilgisayarların daha uzun pil ömrü sunmasına yardımcı olmak için birlikte geliştirdikleri yeni SmartPower HDR teknolojisini tanıttı.

    Samsung ve Intel, OLED panellerin güç tüketimini azaltıyor Tam Boyutta Gör
    CES 2026'da Samsung ve Intel, OLED panelli dizüstü bilgisayarların HDR'nin parlaklığından ve canlı renklerinden ödün vermeden daha uzun pil ömrü sunmasına yardımcı olmak için birlikte geliştirdikleri yeni SmartPower HDR teknolojisini tanıttı.

    Dinamik voltaj ayarıyla %22'ye kadar düşük güç tüketimi

    Geleneksel HDR ekranlar, ani parlaklık artışlarını karşılayabilmek için paneli sürekli yüksek voltajda çalıştırırken, SmartPower HDR panel gücünü dinamik olarak ayarlıyor. Bu sayede, güç tüketimi standart kullanımda %22'ye kadar, HDR içerikte ise %17'ye kadar azalıyor.

    SmartPower HDR, ekrana gelen her kareyi analiz ederek o an ihtiyaç duyulan tepe parlaklığına bakıyor. İçerik yüksek parlaklık gerektirmediği sürece panel düşük voltajda kalıyor; yalnızca gerçekten parlak bir sahne gerektiğinde güç seviyesi anlık olarak yükseltiliyor. En yüksek parlaklık anlarında bile, standart HDR moduna kıyasla aynı parlaklığı daha düşük güç tüketimiyle sunması hedefleniyor.

    Core Ultra Series 3 işlemcilerle çalışacak

    Teknoloji, Core Ultra Series 3 (Panther Lake) işlemcilerle birlikte çalışacak. Bu işlemcilerdeki Xe2 entegre GPU, Samsung üretimi OLED ekran üzerinde çok daha hassas bir kontrol sağlayacak. İşlemci, ihtiyaç duyulan voltajı hesaplayan bir algoritmayı gerçek zamanlı olarak çalıştıracak ve bu bilgiyi ekranın zamanlama kontrolcüsüne ileterek güç tüketimini anında optimize edecek.

    HDR’nin temel amacı daha yüksek parlaklık sunmak, ancak bu parlaklık zirveleri yalnızca HDR için hazırlanmış içeriklerde ya da AutoHDR ve RTX HDR gibi araçlarla dönüştürülen sahnelerde gerçekten kullanılıyor. Günlük SDR içeriklerde ise Windows’ta HDR açık olduğu sürece ekran sürekli HDR parlaklığına hazır beklediği için gereksiz enerji harcanıyor. SmartPower HDR, içeriği analiz ederek ekranı akıllı ve farkındalığı yüksek hale getirerek bu sorunu ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

    Samsung, güç tüketimindeki bu azalmanın 30-40 dakika daha fazla pil ömrü sağlayabileceğini ve bunun da Panther Lake'in verimlilik iddialarını destekleyeceğini söylüyor. SmartPower HDR’nin tam olarak ne zaman piyasaya çıkacağı henüz açıklanmış değil, ancak bu yıl içinde satışa sunulacak Core Ultra Series 3 işlemcili dizüstülerde yer alması bekleniyor. Bunlar arasında, OLED ekranlı Samsung Galaxy Book 6 modelleri de bulunabilir.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/laptops/samsung-and-intel-co-develop-smartpower-hdr-for-panther-lake-oled-laptops-with-up-to-22-percent-power-savings-dynamic-voltage-control-lowers-power-without-sacrificing-panel-brightness https://global.samsungdisplay.com/31413
