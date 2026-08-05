Samsung ve SK Hynix Çinli çip ekipmanlarını test ediyorlar

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Tam Boyutta Gör ABD ile Çin arasındaki teknoloji rekabeti yarı iletken sektöründe yeni dengeler oluşturuyor. Reuters'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Samsung Electronics ve SK Hynix, Çinli yarı iletken ekipmanı üreticisi AMEC'in geliştirdiği aşındırma (etching) sistemlerini Çin'deki fabrikalarında test ediyor. Şirketlerin amacı, olası yeni ABD ihracat kısıtlamalarına karşı alternatif tedarik seçenekleri oluşturmak.

ABD kısıtlamalarına karşı alternatif hazırlanıyor

Kaynaklar, testlerin yaklaşık iki yıl önce başladığını ve henüz geniş çaplı kullanıma yönelik bir karar alınmadığını aktarıyor. Samsung ve SK Hynix'in temel endişesi ise ABD’nin Çin'deki tesislerde kullanılan Batılı üretim ekipmanlarının bakım, onarım ve yedek parça hizmetlerini de kısıtlama ihtimali. Bu nedenle şirketler, Çinli üreticileri mevcut üretim hatlarının devamlılığını güvence altına alacak bir seçenek olarak değerlendiriyor.

Öte yandan Samsung ise Reuters'a yaptığı açıklamada Çin'deki fabrikasında AMEC ekipmanlarını test etmediğini ve böyle bir planı değerlendirmediğini bildirdi. SK Hynix ise böyle bir test yapmadıklarını söyledi.

Çinli üreticiler rekabette güç kazanıyor

ABD, 2023 yılında Samsung ve SK Hynix'in Çin tesislerine belirli Amerikan ekipmanlarını lisans gerekmeksizin alabilmelerine onay vermişti. Bu yetki 2025'te kaldırıldı ve şirketlere 2026 yılı için yıllık ithalat lisansı verildi. Gelecekte daha sert kısıtlamaların devreye girebileceği ihtimali ise alternatif arayışını hızlandırıyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Samsung, Çin’de NAND flash üretimii gerçekleştiriyor. SK Hynix ise tesislerinde NAND ve DRAM üretimi yapıyor. Bu tesislerde kullanılan aşındırma ekipmanlarının önemli bölümü Applied Materials ve Lam Research tarafından sağlanıyor.

Çinli üreticiler ileri seviye litografi ve bazı denetim sistemlerinde rakiplerinin gerisinde kalsa da aşındırma, kaplama, temizleme ve yüzey düzleştirme teknolojilerinde önemli ilerleme kaydetti. Üstelik bu ekipmanlar, TechInsights verilerine göre yabancı rakiplerinden yüzde 20-30 daha düşük maliyetle sunulabiliyor.

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AMEC ekipmanlarının Çinli bellek üreticisi YMTC tarafından kullanılması da sistemlerin olgunluğuna duyulan güveni artırıyor. Samsung veya SK Hynix'ten gelecek olası bir onay, AMEC başta olmak üzere Çinli üreticiler için önemli bir ticari referans olacak. Bu durum uzun vadede Applied Materials, Lam Research, KLA ile Japon ve Avrupalı ekipman üreticileri üzerinde rekabet baskısını artırabilir.

Buna karşın Çinli üreticilerin önünde uzun sertifikasyon süreçleri, sınırlı servis ağı, fikri mülkiyet endişeleri ve ABD merkezli olası siyasi baskılar gibi önemli engeller bulunuyor. Yine de ABD'nin uyguladığı ihracat kontrolleri, Çin'in yarı iletken ekipmanı sektörüne önemli bir ivme kazandırmış durumda.

Deutsche Bank'a göre Naura Technology, AMEC, Piotech ve ACM Research şirketlerinin her biri 2026'da 1 milyar doların üzerinde gelir elde edecek. Aynı tahmine göre bu dört şirket, 28 milyar dolarlık Çin wafer üretim ekipmanı pazarının yüzde 25-30'unu kontrol edebilir. Litografi ve metroloji sistemleri hariç tutulduğunda ise Çinli üreticilerin pazar payı yüzde 40'a yaklaşabilir.

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