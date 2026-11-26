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Oynat Samsung ve SK hynix, NAND bellekler için Çinli YMTC'nin Xtacking teknolojisini lisanslayabilir. Hibrit birleştirme yöntemi, bellek hücreleri ile devreleri ayrı işleyerek daha yüksek katman sayılarına ulaşmayı sağlıyor. YMTC'nin 4 binden fazla patente sahip olması sebebiyle, Koreli devlerin bu teknolojiyi sıfırdan üretmek yerine lisanslamayı tercih ettiği vurgulanıyor. Teknolojinin önümüzdeki bir iki yıl içinde yeni ürünlerde kullanılması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Samsung ve SK hynix, NAND bellek üretiminde rekabet güçlerini artırmak için Çinli bellek üreticisi YMTC'nin Xtacking teknolojisini lisanslamayı değerlendiriyor. Nikkei Asia'nın haberine göre iki Güney Koreli şirket, gelişmiş hibrit birleştirme yöntemini kendi üretim süreçlerine entegre etmenin yollarını araştırıyor.

Xtacking teknolojisi NAND üretimini değiştirebilir

YMTC, 2019 yılından bu yana Xtacking teknolojisini kullanarak NAND bellek üretiyor. Şirketin şu anda Xtacking 4.0 sürümüne ulaştığı belirtiliyor. Bu mimarinin temel özelliği, bellek hücrelerinin bulunduğu silikon plakayı çevresel mantık devrelerinden ayırması ve ardından hibrit birleştirme yöntemiyle iki yapıyı bir araya getirmesi.

Hibrit birleştirme işleminde iki silikon yonga, gömülü metal bağlantı noktalarının kaynaştırılmasıyla kalıcı olarak birbirine bağlanıyor. Böylece farklı yongalar veya silikon plakalar üst üste yerleştirilerek tek bir yapı oluşturulabiliyor. Bu yöntem, NAND belleklerde daha yüksek katman sayılarına ulaşmayı ve üretim sürecindeki bazı fiziksel sınırlamaları aşmayı mümkün kılıyor.

Samsung, Nikkei Asia'ya yaptığı açıklamada hibrit birleştirme teknolojisinin mevcut çok katmanlı NAND üretim yöntemine kıyasla çeşitli avantajlar sunduğunu belirtti.

YMTC'nin Xtacking teknolojisi, yıllar içinde geliştirilerek seri üretimde test edilmiş durumda. Bu nedenle Samsung ve SK hynix'in mevcut mimariyi kendi üretim süreçlerine uyarlaması, sıfırdan benzer bir teknoloji geliştirmelerine kıyasla daha kolay olabilir.

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Bir diğer önemli unsur ise patentler. YMTC, 2018'den bu yana 3D bellek üretimi, paketleme ve ilgili teknolojiler üzerine 4 binden fazla patent başvurusu gerçekleştirdi. Bu patent portföyü, Güney Koreli üreticilerin benzer teknolojileri bağımsız olarak geliştirmesi durumunda hukuki sorunlarla karşılaşma ihtimalini artırıyor. Teknolojiyi lisanslamak veya çapraz lisans anlaşması yapmak bu açıdan daha kolay bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Samsung ve SK hynix, Nikkei Asia'nın olası lisans anlaşması hakkındaki sorularına yorum yapmadı. Anlaşmanın ne zaman sonuçlanacağı ve ilk Xtacking tabanlı NAND belleklerin ne zaman piyasaya çıkacağı henüz bilinmiyor. Bununla birlikte teknolojinin önümüzdeki bir veya iki yıl içinde Güney Koreli üreticilerin ürünlerinde kullanılmaya başlanabileceği belirtiliyor.

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