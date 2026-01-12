Samsung ve SK Hynix’ten DRAM fiyatlarına yüzde 70’lik dev zam yolda

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük bellek üreticileri arasında yer alan Samsung ve SK Hynix, artan talep ve sınırlı arz koşullarını fırsata çevirerek DRAM fiyatlarında ciddi artışlara hazırlanıyor. Güney Kore kaynaklarına göre iki şirket, sunucu sınıfı DRAM fiyatlarını geçtiğimiz yılın son çeyreğine kıyasla yüzde 60 ila 70 oranında artırmayı planlıyor.

Yüksek talep, yüksek fiyat

Söz konusu fiyat artışları en sert şekilde büyük teknoloji şirketlerini etkiliyor. Microsoft ve Google’ın olası tedarik sıkıntılarına karşı piyasada bulabildikleri her DRAM yongasını satın almaya yöneldiği belirtiliyor. Veri merkezleri dışındaki pazarlarda da tablo farklı değil. PC ve akıllı telefon gibi tüketici ürünlerinde üretim maliyetlerinin yükselmesi beklenirken Asus başta olmak üzere birçok donanım üreticisinin bu artışları zamanla son kullanıcı fiyatlarına yansıtması öngörülüyor.

Öte yandan Samsung ve SK Hynix’in artık uzun vadeli anlaşmalar yerine üç aylık sözleşmeler yapmak istediği belirtiliyor. Üreticiler, önümüzdeki aylarda ve hatta 2027’ye kadar uzanabilecek yeni fiyat artışları bekledikleri için esnek sözleşme modellerini tercih ediyor. Bazı kaynaklara göre bu alandaki kriz 2030’lara kadar uzayabilir.

Fiyat artışlarının arkasındaki temel nedenlerden biri, HBM3E bellek ürünlerine yönelik ani sipariş patlaması olarak gösteriliyor. Yeni nesil yapay zeka veri merkezleri, yüksek performanslı hızlandırıcılar ve büyük miktarda hızlı belleğe ihtiyaç duyuyor. HBM3E, Nvidia’nın H200 hızlandırıcılarında kullanılıyor ve bu yongaların yakın zamanda ABD hükümeti tarafından Çin’e ihracatına onay verilmesi talebi daha da artırmış durumda. Bu baskıyı artıran bir diğer unsur ise Broadcom’un, Google’ın TPU’ları ve özel yapay zeka hızlandırıcıları için HBM3E siparişlerini hızla yükseltmesi.

Pazar araştırma şirketi TrendForce’a göre DRAM piyasasındaki bu yükseliş dalgası kısa vadede sona ermeyecek. Şirket, 2026’nın ilk çeyreğinde geleneksel DRAM sözleşme fiyatlarının yüzde 60’a kadar artabileceğini öngörüyor. NAND flash tarafında da fiyat artışı bekleniyor ancak bunun daha sınırlı olacağı, maksimum yüzde 38 seviyesinde kalacağı tahmin ediliyor. Talebin, yeni üretim kapasitesinin çok üzerinde seyretmesi nedeniyle rekabetçi kalmak isteyen müşterilerin daha yüksek maliyetleri kabullenmek zorunda kalacağı değerlendiriliyor.

